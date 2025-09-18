Logo

Перете косу сваки дан? Ево зашто бисте то требали престати радити

Фото: Pixabay

Многе жене свакодневно перу косу, што стручњаци не препоручују.

Ова навика заправо може учинити више штете него користи па бисте је требали престати практиковати.

Емилy Робертсон из компаније Mira Showers наводе да многи људи вјерују да је свакодневно прање једини начин да коса изгледа чисто.

"Шампон уклања природна уља с власишта, а као одговор на то, власиште производи више уља, стварајући 'масни циклус' који је тешко прекинути", навела је.

Препоручује да је перете два - три пута седмично, а да између њих користите шампон за сухо прање косе. Такође бисте требали купити шампон без сулфата.

"Пречесто прање или кориштење прејаких шампона може иритирати фоликуле и допринијети прорјеђивању косе", казала је.

Подсјетила је и на то да бисте требали редовно мијењати пешкире. У супротном пешкири постају легло бактерија и гљивица.

(кликс)

