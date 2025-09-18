Logo

Знакови који показују да уносите превише кофеина

18.09.2025

12:22

Знакови који показују да уносите превише кофеина
Фото: Jason Villanueva/Pexels

Почетак дана за многе не може проћи без јутарње кафе, али прекомјерна конзумација може изазвати разне здравствене проблеме. За већину одраслих особа сигурним се сматра унос до 400 милиграма кофеина дневно, што је отприлике двије до три шољице кафе. Све изнад те количине могло би изазвати негативне посљедице, а код осјетљивијих особа симптоми се могу јавити и при мањим дозама.

Доносимо вам осам знакова на које требате обратити пажњу.

Умор

Иако звучи контрадикторно, сталан осјећај умора може бити знак да уносите превише кофеина. Кофеин омета сан блокирањем аденозина, хемикалије која мозгу сигнализира да је вријеме за одмор. Иако се осјећате будније већ 15 минута након испијања кафе, кофеин остаје у организму пуно дуже.

Чак и пет сати након уноса 100 мг кофеина, у вашем тијелу још увијек може бити 50 мг. Редовна конзумација такође може довести до толеранције, што значи да вам је потребно све више кофеина за постизање истог ефекта.

Лупање срца

Код неких људи кофеин може узроковати лупање срца, осјећај да срце убрзано куца, трепери или прескаче. Као стимуланс, кофеин може изазвати ове сензације на различите начине.

Повишен крвни притисак

Свако ко конзумира кофеин може доживјети привремени пораст крвног притиска. Иако је тај пораст обично благ код особа које уносе мање од 400 мг дневно, студија из 2024. године показала је да су особе које су свакодневно конзумирале 400 мг кофеина имале повишен крвни притисак, а пораст је био још израженији код оних који су уносили више од 600 мг дневно.

Пробавне сметње

Превише кофеина понекад може изазвати и желучане проблеме. Истраживања показују да кофеин опушта мишић који повезује једњак са желуцем, што може допустити желучаној киселини да се врати у једњак. Посљедица могу бити желучане тегобе или симптоми рефлукса, попут подригивања или осјећаја жарења у прсима.

Главобоље

Још један јасан знак прекомјерног уноса кофеина су главобоље. Једна студија открила је да је конзумација три или више напитака с кофеином дневно повезана с већим ризиком од појаве мигрене истог или сљедећег дана.

Нервоза и тјескоба

Превише кофеина може вас учинити нервознима и тјескобнима. Блокирањем аденозина, кофеин потиче производњу допамина, што може прекомјерно стимулирати живчани сустав. Иако се ризик од тјескобе повећава с било којом количином кофеина, посебно је повишен када унос прелази 400 мг.

Вртоглавица

Ако чешће осјећате вртоглавицу, кривац би могла бити ваша дневна доза кофеина. Код осјетљивих особа, кофеин може узроковати убрзан рад срца, повишен крвни притисак и смањен проток крви у мозак.

Симптоми одвикавања

Што више кофеина пијете, то се ваше тијело више ослања на њега. Ако сте прије без проблема прескакали јутарњу кафу, а сада се без ње осјећате лоше, то би могао бити знак да претјерујете. Уобичајени симптоми укључују мучнину, главобољу, поспаност, нервозу и потешкоће с концентрацијом, а обично се повуку унутар неколико дана.

Смањени унос

Уколико примјетите неке од наведених симптома, најбоље је постепено смањивати количину, како бисте избјегли неугодне кризе одвикавања. Стручњаци савјетују прелазак с кафе на чај, који садржи мање кофеина.

