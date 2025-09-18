Познато када почиње продаја улазница за Олимпијске игре

Извор:
Продаја улазница за Олимпијске игре у Лос Анђелесу 2028. почеће 2026. године, а почетна цијена биће 28 долара (око 23,6 евра), саопштили су организатори.
Организатори најављују да ће "локално становништво" имати могућност "раније куповине", док ће процес пријаве за публику широм свијета почети у јануару 2026. године, а за Параолимпијске игре годину дана касније.
Прошле године организатори Олимпијских игара у Паризу критиковани су због високих цијена улазница, од којих су неке достизале неколико стотина па чак и неколико хиљада евра, док су најефтиније од 24 евра распродате веома брзо.
Олимпијске игре у Лос Анђелесу одржаће се од 14. до 30. јула 2028. године, а Параолимпијске од 15. до 27 августа.
