Пронађени новчаник вратио власнику и још га пријатно изненадио

Извор:

н1инфо.хр

18.09.2025

11:42

Изгубити новчаник за многе је једна од најстреснијих ситуација – у тренутку се јаве мисли о поништавању картица, вађењу нових докумената и изгубљеном новцу.

Међутим, за једног мушкарца, непријатна ситуација завршила је сасвим неочекивано.

На интернет форуму Редит корисник је подијелио искуство које га је – како каже – "подсјетило да на свијету постоји више доброте него што понекад мислимо".

Испред продавнице изгубио је новчаник у којем су били документи, картице и готовина.

"Обузела ме је паника. Већ сам се припремао на мукотрпно поништавање картица и сређивање нових докумената", описао је своја осјећања.

Међутим, прича је завршила другачије. Назвао га је незнанац који је пронашао новчаник и договорио да му га преда у кафићу.

При предаји га је сачекало изненађење – у новчанику је све било на свом мјесту, а унутра је био и додатни новчани папир од 20 долара и порука:

"За ваше бриге и трошак горива да дођете по њега".

"Био сам невјероватно захвалан. Ко пронађе новац и још га дода? Покушавам да схватим тај ниво љубазности", написао је изненађени власник.

Талас позитивних реакција

Његова објава изазвала је низ коментара. Многи су подијелили слична искуства или своја добра дјела.

"Кад ми финансијски иде добро, волим некоме нешто поклонити – понекад бескућнику купим кафу и додам још двадесет долара", написао је један корисник.

Други је додао: "Нисам имућан, али ако имам вишак, покушавам некоме уљепшати дан. Увијек се исплати".

Многи су причу повезали са концептом "пеј ит формвард" – идејом да добра дјела покрећу ланац доброте који се шири даље, без очекивања награде.

"Кад вам неко помогне, помозите ви сљедећем. Понекад ћете се разочарати, али углавном ћете имати добар осјећај јер сте учинили нешто исправно", написао је један од коментатора.

Доброта као инспирација

Неки су чин описали готово анђеоским – као помоћ људи који дјелују тихо, без користи за себе, а затим нестану.

Други су истакли духовну димензију: да се свако добро дјело једном врати, било у овом или у неком другом животу.

Истина, нашло се и неколико опрезнијих гласова који су упозорили да је, упркос свему, паметно замијенити платне картице и пратити могуће злоупотребе.

Ипак, превладале су приче о случајној доброти – о пронађеним новчаницима, анонимно плаћеним вечерама и другим малим гестовима које доказују да ситна дјела саосјећања могу бити велики извор наде.

