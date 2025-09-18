Logo

Помрачење Сунца 21. септембра доноси велике ризике: Астролози откривају шта никако не смијете да радите

Извор:

Магазин новости

18.09.2025

10:11

Коментари:

0
horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Овај астролошки тренутак тражи паузу, опрез и затварање недовршених ствари - нагли потези сада могу направити проблеме које нисте планирали. Слиједи нам помрачење Сунца 21. септембра и ево шта савјетују астролози.

Да ли баш ових дана планирате нови почетак? Астролози упозоравају: ово помрачење Мјесец-Сунце тражи паузу и завршавање започетог, а не скок у непознато. Коридор еклипси је почео 7. септембра, помрачењем Мјесеца, а кулминирће 21. септембра, помрачењем Сунца.

INDIJA-180925

Свијет

Апокалиптични призори: Урушиле се зграде, много несталих

Када тачно почиње помрачење Сунца?

У ноћи 21. на 22. септембар, у 21:54 сати.

Гдје на небу? На самом крају зодијачког круга, 30. степен Дјевице, готово на прелазу у Вагу. Владар Дјевице је Меркур, ум, информације, свакодневне бриге, па многи могу осјетити замор, преоптерећеност и потребу да "одбаце вишак".

Астролог и тумач тарота Анђелика Петришчева наглашава да посљедњи степен Дјевице симболизује завршетак и сабирање: "На еклипсу се ставља дебела тачка – шта је остало недовршено, довршите. Лако је раскрстити са застарјелим, али једнако је лако и испровоцирати конфликт или донијети непромишљену одлуку."

Ријана-18092025

Сцена

Ријана показала труднички стомак: Овим детаљем открила пол бебе?

Правила за дан помрачења Сунца и око њега

Притисните паузу, одложите старт.

Не започињите нове послове, не потписујте уговоре, не правите "чврсте" планове – енергија дана је нестабилна, па труд може отићи узалуд.

Затворите све што "виси у ваздуху", тј. све што вам је остало недовршено.

Помрачење на 30 степени Дјевице тражи довршавање циклуса: рачуни, рокови, поруке, обећања – ставите тачку.

Не јурите промјену – рашчистите вишак.

Ако осјећате преоптерећеност информацијама и обавезама (Меркур!), бирајте растерећење умјесто наглих резова.

Чувајте личну стабилност.

ilu-spavanje-san-krevet-28082025

Савјети

Једноставна метода која ће вам помоћи да се ријешите стреса и заспите за само пет минута

Могући су несаница, нервоза, колебања расположења. Ако имате здравствене тегобе (нарочито кардиоваскуларне), ослоните се на савјете љекара, не на ритуале.

Знајте ко је на удару.

Најјачи талас осјетиће рођени од 21. до 23. септембра; затим они са наглашеним планетама на крају Дјевице / почетку Ваге, као и на 30° Близанаца, Риба и Стријелца.

Ментални рад представљаће додатни терет.

Сви који живе од ума и информација (писци, аналитичари, ИТ, менаџери) могу осјетити да им је терет претежак. Дајте себи мање инпута, више пауза.

Стратегија: промишљеност умјесто брзине.

Алкотест

Хроника

Бањалучанин након саобраћајке ”надувао” 3,94 промила!

Слушајте тијело и унутрашњи глас. Пустите прошло, довршите старо, не срљајте у ново. Тек послије паузе изаберите смјер - рационално и свјесно.

Ово није вријеме драматичних заокрета. Ако успорите и завршите започето, помрачење вам може послужити као чист рез и чист почетак - али тек послије њега.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Венс: Могуће је да је више људи било укључено у убиство Чарлија Кирка

Свијет

Венс: Могуће је да је више људи било укључено у убиство Чарлија Кирка

2 ч

0
Храбра радница спријечила пљачку киоска у Бањалуци, разбојник ухапшен

Хроника

Храбра радница спријечила пљачку киоска у Бањалуци, разбојник ухапшен

2 ч

1
Топ пет митова о детоксикацији јетре: Чињенице и заблуде које и даље постоје

Здравље

Топ пет митова о детоксикацији јетре: Чињенице и заблуде које и даље постоје

2 ч

0
Беба новорођенче

Здравље

"Пријевремено рођене бебе захтијевају посебне услове и његу"

2 ч

0

Више из рубрике

psi

Занимљивости

Ово је разлог зашто нас пси воле

3 ч

0
Научници тврде да путовања утичу на то да изгледате млађе

Занимљивости

Научници тврде да путовања утичу на то да изгледате млађе

3 ч

0
Зашто шимпанзе воле алкохол? Одговор лежи у еволуцији

Занимљивости

Зашто шимпанзе воле алкохол? Одговор лежи у еволуцији

4 ч

0
Сипе су интелигентније него што мислимо, добро памте а стварају и лажна сјећања

Занимљивости

Сипе су интелигентније него што мислимо, добро памте а стварају и лажна сјећања

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Познато када почиње продаја улазница за Олимпијске игре

12

00

Колико често треба скидати каменац са зуба?

11

53

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

11

46

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

11

43

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner