Помрачење Сунца 21. септембра доноси велике ризике: Астролози откривају шта никако не смијете да радите

18.09.2025
Овај астролошки тренутак тражи паузу, опрез и затварање недовршених ствари - нагли потези сада могу направити проблеме које нисте планирали. Слиједи нам помрачење Сунца 21. септембра и ево шта савјетују астролози.
Да ли баш ових дана планирате нови почетак? Астролози упозоравају: ово помрачење Мјесец-Сунце тражи паузу и завршавање започетог, а не скок у непознато. Коридор еклипси је почео 7. септембра, помрачењем Мјесеца, а кулминирће 21. септембра, помрачењем Сунца.
У ноћи 21. на 22. септембар, у 21:54 сати.
Гдје на небу? На самом крају зодијачког круга, 30. степен Дјевице, готово на прелазу у Вагу. Владар Дјевице је Меркур, ум, информације, свакодневне бриге, па многи могу осјетити замор, преоптерећеност и потребу да "одбаце вишак".
Астролог и тумач тарота Анђелика Петришчева наглашава да посљедњи степен Дјевице симболизује завршетак и сабирање: "На еклипсу се ставља дебела тачка – шта је остало недовршено, довршите. Лако је раскрстити са застарјелим, али једнако је лако и испровоцирати конфликт или донијети непромишљену одлуку."
Притисните паузу, одложите старт.
Не започињите нове послове, не потписујте уговоре, не правите "чврсте" планове – енергија дана је нестабилна, па труд може отићи узалуд.
Затворите све што "виси у ваздуху", тј. све што вам је остало недовршено.
Помрачење на 30 степени Дјевице тражи довршавање циклуса: рачуни, рокови, поруке, обећања – ставите тачку.
Не јурите промјену – рашчистите вишак.
Ако осјећате преоптерећеност информацијама и обавезама (Меркур!), бирајте растерећење умјесто наглих резова.
Чувајте личну стабилност.
Могући су несаница, нервоза, колебања расположења. Ако имате здравствене тегобе (нарочито кардиоваскуларне), ослоните се на савјете љекара, не на ритуале.
Знајте ко је на удару.
Најјачи талас осјетиће рођени од 21. до 23. септембра; затим они са наглашеним планетама на крају Дјевице / почетку Ваге, као и на 30° Близанаца, Риба и Стријелца.
Ментални рад представљаће додатни терет.
Сви који живе од ума и информација (писци, аналитичари, ИТ, менаџери) могу осјетити да им је терет претежак. Дајте себи мање инпута, више пауза.
Стратегија: промишљеност умјесто брзине.
Слушајте тијело и унутрашњи глас. Пустите прошло, довршите старо, не срљајте у ново. Тек послије паузе изаберите смјер - рационално и свјесно.
Ово није вријеме драматичних заокрета. Ако успорите и завршите започето, помрачење вам може послужити као чист рез и чист почетак - али тек послије њега.
