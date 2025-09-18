Logo

Ријана показала труднички стомак: Овим детаљем открила пол бебе?

Ријана показала труднички стомак: Овим детаљем открила пол бебе?
Америчка музичка звијезда Ријана позирала је за ново издање магазина HommeGirls те истакла труднички стомак, а многи њени фанови сматрају да она очекује дјевојчицу.

Фотографисана је у неколико модних издања - у хаљинама, тренерци, мајицама и хлачама те сукњом, у капуту... Њен изглед осмислила је стилисткињаStella Greenspan, која је навела како јој је била велика част сарађивати с Ријаном.

"HommeGirls, 14. издање заједно с мојом 'модном убицом'", навела је Ријана у опису фотографија. Фанови управо због ове њене реченице мисле да је открила да ће добити мајка дјевојчице.

Пјевачица је у више наврата истакла како јој је једна од највећих жеља имати дјевојчицу. С ASAP Rockyjem има два сина: трогодишњег РЗА и двогодишњег Риота Росеа.

"Да ли ово значи да ће ти се сан напокон остварити?", "Фенти дјевојка?", "Коначно!", неки су од коментара на њеном Инстаграм профилу.

Ријана је недавно на питање како су РЗА и Риот реаговали на то што ће у породицу ускоро доћи принова, пјевачица је рекла да су одушевљени и насмијала се. Новинаре је занимало очекује ли дјевојчицу.

"Морат ћете причекати и видјети", казала је те касније додала да одувијек жели дјевојчицу. Открила је да ће и име њеног трећег дјетета почињати на слово Р и да је то већ постала традиција.

