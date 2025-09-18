Logo

Чувени рокер у својој кући и затекао змију: Хитно је позвао помоћ

Извор:

Курир

18.09.2025

08:51

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube

Чувени рокер и певач групе “Кербер” Горан Гале Шепа у остави је затекао змију.

Наиме, Гале из групе "Кербер" хтио је да отвори оставу, међутим у једном моменту угледао је змију.

Он је позвао екипу Зоо планет из Ниша која је успјешно спровела акцију хватања и премјештања змије Бјелоушке која се непримјетно ушуњала.

Vjencanje prstenje

Градови и општине

У општини у Српској склопљен први брак након 30 година

На снимку који је објављен на њиховој званичној страници на Инстаграму, они су ухватили змију и пустили је у природу гдје припада.

Иначе, пјевач групе “Кербер” Горан Гале Шепа испричао је једном приликом како је реаговала његова супруга након што је послије дужег времена ријешио да скрати косу.

"Ја без дугачке косе не могу ништа у животу да радим. Једном сам додуше донио одлуку да се ошишам и жена је хтјела да падне у несвест када ме је угледала на вратима. Са мајчине линије сви су тршави и са јаким косама. Мислим да нешто има у њој."

Korona testovi

Свијет

Аларм у Њемачкој: Појавила се нова врста корона вируса, расте број заражених

Ако ми Бог даје ту косу и нечим ме обиљежи, ја то не смијем да скрнавим. То прихватам као неки знак. Једном, током бомбардовања, сам се ошишао и нисам био ни Г од Горана - рекао је Горан једном за Блиц, па је додао:

"Тада сам био јако нервозан због ратова које никако нисам могао да прихватим и дугачка коса ми је у једном тренутка засметала. Само сам се тада ошишао на кратко и патио сам за њом док није порасла. И у војсци сам скроз био ошишан, али то ми тада није сметало. Послије мог својевољног шишања на кратко, одлучио сам да то више никада нећу чинити", додао је пјевач.

(Курир)

Таг:

Kerber

Коментари (0)
