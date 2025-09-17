Меланиа Трамп за посјету Windsor мистериозном комбинацијом изазвала реакцију јавности

Извор:
17.09.2025
14:50
Меланиа Трамп допутовала је са супругом Доналдом у Windsor Castle гдје су их дочекали принц и принцеза од Walesa, а за ову прилику одлучила се за необично модно издање.
Наиме, приликом доласка Доналд и Меланиа поздрављени су и од стране краља Чарлса и краљице Камиле чиме је започео државни протокол испуњен церемонијама.
За ову прилику Меланиа се одлучила за тамноплаво струкирано одијело које је истакло њену фигуру. Комбинацију је употпунила љубичастим шеширом који је прекривао пола њеног лица, па се приликом кретања у појединим тренуцима чинило као да не види којим путем иде.
Melania Trump exudes elegance as she arrives to meet the Royal family in the UK https://t.co/6Wyzrq7NSV via https://t.co/ft5Jcq2hOb— Jim Polk 🇺🇸 (@JimPolk) September 17, 2025
Уз то, Меланиа је одабрала једноставне наушнице и прстен те црне елегантне штикле.
Њен шешир изазвао је подијељене реакције, као што је то било и у јануару ове године када се појавила са сличним шеширом који је готово у потпуности прекрио њене очи.
"Очито не види добро. Због чега носи овај шешир?", "Модни додатак који је сакрио пола њеног лица", "Сасвим океј модни избор", били су само неки од коментара.
