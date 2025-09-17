Годинама ћутао о њему: Како је право име Милета Китића

Извор:
Мондо.рс
17.09.2025
13:17
Коментари:0
Миле Китић је деценијама један од најпопуларнијих пјевача на домаћој естради, али детаљи из његовог приватног живота и даље су широј јавности прилично непознати.
Колико мало се зна о њему, говори и чињеница да многи не знају ни његово право име.
Гостујући у једној емисији, Миле је открио шта заиста пише у његовој личној карти.
Економија
Како лакше отплатити кредит: Најављене олакшице за задужене
"Моје право име је Милојко"; рекао је тада пјевач у емисији на телевизији "Пинк".
Иначе, у медијима се шушкало да Миле Китић ускоро планира да се пензионише, а пјевач је недавно открио да је он већ годинама у пензији, али то не значи да ће престати да пјева и држи концерте.
Сцена
Починила кривично дјело, па побјегла у Елиту
"Ја сам већ у пензији, годинама. Имам велику пензију. Бх. 62 евра, пошто сам живио у Сарајеву, уплаћивао сам пензионо и социјално. Имам и овдје 70 евра, може да се скупи за ручак (смијех)", рекао је пјевач, преноси "Мондо".
Регион
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Хроника
2 ч0
Економија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
32
15
29
15
20
15
09
15
09
Тренутно на програму