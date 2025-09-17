Сраман случај: Оцу мјесецима отимао пензије

Извор:
АТВ
17.09.2025
12:47
Коментари:0
Основни суд у Добоју одредио је једномјесечни притвор Р. М. (42) из овог града због сумње да је поткрадао свог оца коме је узимао пензију и пријетио му убиством.
Тужилаштво Р. М. сумњичи да је починио кривична дјела насиље у породици и крађа.
Економија
Састанак с трговцима у Влади: Због чега расту цијене у Српској
"Осумњичени се терети да је у дужем временском периоду и континуирано примјеном насиља, пријетњом да ће напасти на живот или тијело те дрским и безобзирним понашањем угрожавао спокојство свог оца М. З, тако што је од фебруара до 12. августа 2025. године у породичној кући оштећеног, дрским и безобзирним понашањем угрожавао његово спокојство и узимао му пензију и више наврата упућивао му озбиљне пријетње да ће га убити, што је код оштећеног изазивало озбиљан страх за његов живот", саопштило је Окружно јавно тужилаштво (ОЈТ) Добој.
БиХ
Чордаш: Надлежне институције ФБиХ заказале у заштити српских повратника
У саопштењу се додаје да је осумњичени 12. августа из породичне куће оца противправно присвојио покретне ствари.
Притвор је одређен због опасности од понављања дјела.
Најновије
Најчитаније
15
44
15
32
15
29
15
20
15
09
Тренутно на програму