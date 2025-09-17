Logo

Сраман случај: Оцу мјесецима отимао пензије

Извор:

АТВ

17.09.2025

12:47

Коментари:

0
Сраман случај: Оцу мјесецима отимао пензије
Фото: АТВ

Основни суд у Добоју одредио је једномјесечни притвор Р. М. (42) из овог града због сумње да је поткрадао свог оца коме је узимао пензију и пријетио му убиством.

Тужилаштво Р. М. сумњичи да је починио кривична дјела насиље у породици и крађа.

Шулић са трговцима

Економија

Састанак с трговцима у Влади: Због чега расту цијене у Српској

"Осумњичени се терети да је у дужем временском периоду и континуирано примјеном насиља, пријетњом да ће напасти на живот или тијело те дрским и безобзирним понашањем угрожавао спокојство свог оца М. З, тако што је од фебруара до 12. августа 2025. године у породичној кући оштећеног, дрским и безобзирним понашањем угрожавао његово спокојство и узимао му пензију и више наврата упућивао му озбиљне пријетње да ће га убити, што је код оштећеног изазивало озбиљан страх за његов живот", саопштило је Окружно јавно тужилаштво (ОЈТ) Добој.

DAVOR-ČORDAŠ-170925

БиХ

Чордаш: Надлежне институције ФБиХ заказале у заштити српских повратника

У саопштењу се додаје да је осумњичени 12. августа из породичне куће оца противправно присвојио покретне ствари.

Притвор је одређен због опасности од понављања дјела.

Подијели:

Тагови:

Крађа

пријетња

Добој

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бранислав Бореновић добио полицијску заштиту

Република Српска

Бранислав Бореновић добио полицијску заштиту

3 ч

2
Ево како препознати лажни мед

Савјети

Ево како препознати лажни мед

3 ч

0
Додик: Предложићу да се укину забране Пирц Мусар и Фајоновој

Република Српска

Додик: Предложићу да се укину забране Пирц Мусар и Фајоновој

3 ч

0
Објављен снимак велике акције у којој је осам ухапшених

Хроника

Објављен снимак велике акције у којој је осам ухапшених

3 ч

0

Више из рубрике

Објављен снимак велике акције у којој је осам ухапшених

Хроника

Објављен снимак велике акције у којој је осам ухапшених

3 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Велика акција: Хапшење и претреси широм Српске

3 ч

0
Познат термин сахране Адне Ровчанин

Хроника

Познат термин сахране Адне Ровчанин

4 ч

0
Детаљи несреће на ауто-путу: Ауди смрскан у судару с камионом, возач у болници

Хроника

Детаљи несреће на ауто-путу: Ауди смрскан у судару с камионом, возач у болници

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

44

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

15

32

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

15

29

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

15

20

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

15

09

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner