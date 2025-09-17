Састанак с трговцима у Влади: Због чега расту цијене у Српској

Извор:
АТВ
17.09.2025
12:32
Министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић састао се данас у Бањалуци са представницима Привредне коморе Републике Српске и трговаца и трговачких ланаца, који послују на подручју Републике Српске.
Тема састанка била је анализа кретања цијена на тржишту Републике Српске, као и заједничких активности које је ресорно министарство организовало са привредном заједницом у протеклом периоду.
На састанку је закључено да се у Републици Српској биљежи раст цијена производа, али да је увидом у кретање цијена утврђено да до раста цијена није дошло усљед раста маржи након престанка важења прописа о ограничењу марже, већ је раст цијена везан за раст цијена на глобалном тржишту и раст увозних цијена производа.
Учесници састанка потврдили су и заједничко опредјељење за наставак кампање „Друштвено одговорни“, која је и од стране грађана Републике Српске оцијењена као успјешна, уз договор да ће у наредном периоду бити додатно проширен и обухват укључених производа, те појачана промоција и видљивост ових артикала у продајним објектима.
