Сунце постало активније, може да утиче на технологију на Земљи

17.09.2025

12:22

Sunce Nebo Suncev sistem
Фото: Pexels/Bruno Scramgnon

У посљедњих 16 година Сунце је постало све активније што би могло да утиче на свемирско вријеме и технологију на земљи, показало је најновије истраживање америчке свемирске агенције НАСА.

У студији, коју су израдила двојица научника НАСА-е, соларна активност се повећала након 2008. године, што представља неочекивани преокрет након вишедеценијског пада за који се првобитно сматрало да наговјештава период историјске неактивности на површини Сунца.

Физичар свемирске плазме у Лабораторији НАСА-е за млазни погон и главни аутор студије Џејми Џесински рекао је да су сви знаци указивали на то да Сунце улази у продужену фазу ниске активности.

"Зато је било изненађење видјети да се тај тренд преокренуо. Сунце се полако буди", рекао је Џесински, преноси "Си-би-си њуз".

Истраживачи су открили да би пораст соларне активности могао да утиче на свемирско вријеме, што би потенцијално могло да доведе до више соларних олуја, соларних бакљи и избацивања короналне масе.

"Обрасци свемирског времена могу директно да утичу на рад свемирских летјелица и безбједност астронаута, али могу да се осјете и на Земљи, јер свемирско вријеме може да утиче на електричне мреже, "GPS" системе и радио комуникацију", наводи се у студији објављеној у часопису "The Astrophysical Letters".

Тренд пада соларне активности забиљежен је од 1980-их до 2008. године, када је НАСА утврдила да је Сунце достигло своју најслабију тачку у историји.

Како је наведено дјеловање, односно неактивност Сунца, обично флуктуира у 11-годишњим циклусима, иако неки обрасци трају и дуже.

Према подацима Националне метеоролошке службе Земља се тренутно налази у 25. соларном циклусу, који је започео 2020. године, а посљедњи циклус је у просјеку трајао 11 година и био је најслабији соларни циклус који се догодио у посљедњем вијеку.

Научници су мислили да ће Сунце остати у ономе што су назвали "дубоки соларни минимум", као и да ће се период мировања Сунца наставити, што ће на крају довести до нове фазе рекордно ниске активности.

"Али онда је тренд смањења соларног вјетра престао", рекао је Џасински.

Студија, чији је коаутор и Марко Вели, истраживач из Лабораторије за млазни погон, пратила је све веће налете соларне плазме и јача мјерења магнетског поља у цијелом Сунчевом систему, на која све утиче Сунце.

"Прогнозе свемирског времена су кључне за подршку свемирским летјелицама и астронаутима НАСА-ине кампање Артемис, јер је разумијевање свемирског окружења витални дио ублажавања изложености астронаута свемирском зрачењу", саопштила је НАСА раније.

У мају 2024. године, званичници НАСА-е забиљежили су најјачу геомагнетску олују у више од 20 година, а неколико соларних бакљи класе Џ - највећа класе Б, а затим Ц и М - послала су поларну свјетлост на много ниже географске ширине од уобичајених, чак до Мексика на југу.

Електроинжењер Дејвид Валас објаснио је да геомагнетске олује имају способност да утичу на то како и да ли технологија функционише у великим размјерама.

"Пружаоци интернет услуга могли би да падну, што би заузврат онемогућавало различитим системима да међусобно комуницирају. Системи комуникације високе фреквенције, као што су радио веза земља-ваздух, кратки талас и радио веза брод-обала, били би поремећени", написао је Валас.

