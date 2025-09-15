Пронађене мумије старе 12.000 година

15.09.2025
22:24
Коментари:0
Научници су открили на југоистоку Азије мумије старе 12.000 година, које се сматрају најстаријим познатим мумијама у свијету.
Мумификација је процес који спречава труљење тијела. Процес може да се одвија природно на мјестима попут пијеска пустиње Атакама у Чилеу или мочвара Ирске, гдје услови могу да спријече распадање.
Људи у различитим културама су мумификовали своје претке балсамовањем да би им одали почаст или послали њихове душе у загробни живот.
Египатске мумије су најпознатије, али су неке од најстаријих мумија припремале рибарске породице Чинчоро прије око 7.000 година на подручју данашњег Перуа и Чилеа.
Нова студија објављена у часопису "Зборник радова Национане академије" помјера ту временску линију уназад.
Истраживачи су пронашли људске остатке сахрањене у чучећим или згрченим положајима са посјекотинама и траговима опекотина на разним археолошким локалитетима широм Кине и Вијетнама, а у мањој мјери и на Филипинима, Лаосу, Тајланду, Малезији и Индонезији.
Додатним проучавањем костију, научници су открили да су тијела вјероватно била изложена топлоти. То сугерише да су тијела димљена на ватри и мумификована од стране ловачко-сакупљачких заједница у том подручју.
"Ови налази нуде важан допринос проучавању праисторијских погребних пракси", рекла је стручњак за људску еволуцију Рита Пејротео Стјерна са Универзитета у Упсали у Шведској, преноси Срна.
Најновије
Најчитаније
23
00
22
58
22
43
22
40
22
36
Тренутно на програму