Пронађене мумије старе 12.000 година

15.09.2025

22:24

Пронађене мумије старе 12.000 година
Фото: Танјуг/АП

Научници су открили на југоистоку Азије мумије старе 12.000 година, које се сматрају најстаријим познатим мумијама у свијету.

Мумификација је процес који спречава труљење тијела. Процес може да се одвија природно на мјестима попут пијеска пустиње Атакама у Чилеу или мочвара Ирске, гд‌је услови могу да спријече распадање.

Људи у различитим културама су мумификовали своје претке балсамовањем да би им одали почаст или послали њихове душе у загробни живот.

Египатске мумије су најпознатије, али су неке од најстаријих мумија припремале рибарске породице Чинчоро прије око 7.000 година на подручју данашњег Перуа и Чилеа.

Нова студија објављена у часопису "Зборник радова Национане академије" помјера ту временску линију уназад.

Истраживачи су пронашли људске остатке сахрањене у чучећим или згрченим положајима са посјекотинама и траговима опекотина на разним археолошким локалитетима широм Кине и Вијетнама, а у мањој мјери и на Филипинима, Лаосу, Тајланду, Малезији и Индонезији.

Додатним проучавањем костију, научници су открили да су тијела вјероватно била изложена топлоти. То сугерише да су тијела димљена на ватри и мумификована од стране ловачко-сакупљачких заједница у том подручју.

"Ови налази нуде важан допринос проучавању праисторијских погребних пракси", рекла је стручњак за људску еволуцију Рита Пејротео Стјерна са Универзитета у Упсали у Шведској, преноси Срна.

