Објављен снимак велике акције у којој је осам ухапшених

Извор:
АТВ
17.09.2025
12:05
Коментари:0
Осам особа ухапшено је за сада у великој акцији "Пролом-2", која се реализује у више градова и општина.
У току су претреси на 13 локација, а акцију спроводе припадници Полицијске управе Источно Сарајево у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Специјалном антитерористичком јединицом МУП-а и Еурополом, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
Како се наводе, претреси се врше на подручју Источног Новог Сарајева, Источне Илиџе, Трнова, Бања Луке, Лакташа и подручја Кантона Сарајево.
Хроника
Велика акција: Хапшење и претреси широм Српске
Акција је усмјерена против групе формиране ради извршења кривичних дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.
Поједини медији објавили су и снимке велике акције.
Најновије
Најчитаније
15
44
15
32
15
29
15
20
15
09
Тренутно на програму