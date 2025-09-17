Logo

Објављен снимак велике акције у којој је осам ухапшених

Извор:

АТВ

17.09.2025

12:05

Фото: Screenshot / YouTube / Avaz

Осам особа ухапшено је за сада у великој акцији "Пролом-2", која се реализује у више градова и општина.

У току су претреси на 13 локација, а акцију спроводе припадници Полицијске управе Источно Сарајево у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Специјалном антитерористичком јединицом МУП-а и Еурополом, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

Како се наводе, претреси се врше на подручју Источног Новог Сарајева, Источне Илиџе, Трнова, Бања Луке, Лакташа и подручја Кантона Сарајево.

policija rs

Хроника

Велика акција: Хапшење и претреси широм Српске

Акција је усмјерена против групе формиране ради извршења кривичних дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.

Поједини медији објавили су и снимке велике акције.

