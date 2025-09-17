Logo

Бранислав Бореновић добио полицијску заштиту

Извор:

АТВ

17.09.2025

12:09

Коментари:

2
Бранислав Бореновић, посланик ПДП-а у Клубу СДС-ПДП-Листа за правду и ред у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, добио је полицијску заштиту након напада на њега који се догодио 5. септембра испред улаза у зграду у којој живи у Бањалуци.

Бореновић је за "Независне" потврдио да је полицијску заштиту добио по налогу Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, а у складу са безбједносним процјенама и законским процедурама.

policija rs

Хроника

Велика акција: Хапшење и претреси широм Српске

"Јесте, таква је безбједносна процјена. Ту полицијску заштиту ради Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ у складу са тим процедурама", навео је он.

Ради се о 24-часовној заштити, на коју се, како каже, привикава.

Акција Пролом-2

Хроника

Објављен снимак велике акције у којој је осам ухапшених

Како је крајем прошле седмице саопштено из ПУ Бањалука, поводом овог случаја, препознати су и испитани свједоци који су се у спорном тренутку налазили недалеко од мјеста догађаја.

