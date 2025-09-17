Logo

Какво нас вријеме очекује током првих дана јесени?

Извор:

АТВ

17.09.2025

11:34

Коментари:

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u centru Banjaluke
Фото: АТВ

У Републици Српској јутра ће наредних дана бити свјежа, али ће расти дневна температура ваздуха, која ће за викенд достићи и 34 степена Целзијусова, речено је Срни у Хидрометеоролошком заводу Српске.

Дежурни синоптичар Ана Стојановић рекла је да се ни за понедјељак, 22. септембар, први дан јесени, не очекују значајније промјене, те ће бити стабилно и топло.

"Наредних дана јутра ће бити свјежа, по котлинама се очекује магла", додала је Стојановићева.

Метеоролог Хидрометеоролошког завода Републике Српске Милица Ђорђевић рекла је Срни да јесен стиже 22. септембра увече и да ће вријеме бити лијепо и стабилно до 25. септембра.

njemacka zastava

Свијет

Криза тресе Њемачку: Милиони домаћинстава не могу да плате рачун за струју и гас

Она је истакла да је ово љето било топлије од просјека, али без превеликих врућина.

"Било је топлије од просјека, али не близу врелинама које смо имали прошле године. Јун је био знатно топлији од просјека, јул мало топлији, а август око просјека. Суша је била изражена у јуну, послије тога уз повремене непогоде", рекла је Ђорђевићева.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Криза тресе Њемачку: Милиони домаћинстава не могу да плате рачун за струју и гас

Свијет

Криза тресе Њемачку: Милиони домаћинстава не могу да плате рачун за струју и гас

4 ч

0
Бака унука породица

Занимљивости

Дјед одбија да зове унуче по имену јер му се не свиђа: Бака не зна шта да ради, а да не изазове сукоб

4 ч

0
Још један жесток судар у БиХ, више повријеђених

Хроника

Још један жесток судар у БиХ, више повријеђених

4 ч

0
Футсалери из Дервенте путују у Бразил на првенство

Фудбал

Футсалери из Дервенте путују у Бразил на првенство

4 ч

0

Више из рубрике

Jesen, vremenska prognoza

Друштво

Ево када почиње јесен

5 ч

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Друштво

Данас претежно сунчано и свјежије вријеме

7 ч

0
Гужве на овом граничном прелазу

Друштво

Гужве на овом граничном прелазу

7 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Друштво

У Семберији без струје 4.000 потрошача

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

44

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

15

32

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

15

29

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

15

20

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

15

09

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner