Какво нас вријеме очекује током првих дана јесени?

У Републици Српској јутра ће наредних дана бити свјежа, али ће расти дневна температура ваздуха, која ће за викенд достићи и 34 степена Целзијусова, речено је Срни у Хидрометеоролошком заводу Српске.
Дежурни синоптичар Ана Стојановић рекла је да се ни за понедјељак, 22. септембар, први дан јесени, не очекују значајније промјене, те ће бити стабилно и топло.
"Наредних дана јутра ће бити свјежа, по котлинама се очекује магла", додала је Стојановићева.
Метеоролог Хидрометеоролошког завода Републике Српске Милица Ђорђевић рекла је Срни да јесен стиже 22. септембра увече и да ће вријеме бити лијепо и стабилно до 25. септембра.
Она је истакла да је ово љето било топлије од просјека, али без превеликих врућина.
"Било је топлије од просјека, али не близу врелинама које смо имали прошле године. Јун је био знатно топлији од просјека, јул мало топлији, а август око просјека. Суша је била изражена у јуну, послије тога уз повремене непогоде", рекла је Ђорђевићева.
