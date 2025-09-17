Дјед одбија да зове унуче по имену јер му се не свиђа: Бака не зна шта да ради, а да не изазове сукоб

Извор:
Избор имена за бебу умије некад да буде проблем за цијелу породицу па и зна да се цијела ближа и даља фамилија укључи са приједлозима.
Често то зна да буде контрапродуктивно, а једна жена испричала је како је то било у ситуацију са њеним мужем и дјецом.
И док је сасвим нормално да се родитељи сами не слажу око имена дјетета, оно што већина очекује након што одаберу име јесте да пријатељи и породица прихвате да се њихово дјете тако зове.
Међутим, неки чланови породице одлуче да не поштују жеље родитеља или смишљају своје надимке за дјете или једноставно користе неко друго име
Наше унуче има пет мјесеци и родитељи су му дали необично име. То је измишљено име које је мало 'чудно', нешто као 'starry-Skye' или 'misty-bridge'. Наша снаја је мало необична. Наравно, потпуно је право родитеља да изаберу име детета, али мој муж чак неће ни изговорити његово име јер га то толико нервира. Он бебу зове 'малишан' или користи његово средње име. Сада су родитељи примјетили како он одбија да користи право име бебе и то ствара непријатну атмосферу. Не знам шта да им кажем јер потпуно разумијем његов став и веома ми је жао због потенцијалног задиркивања с којим би се беба могла суочити касније. Молим за савјет како даље - питала је ова бака која је остала зачуђена ситуацијом.
Како би бака и дека требало да поступе?
Ситуација је компликована, нарочито за оне који су 'заглавили' у средини, али чланица 'Counselling Directory' Росалинд Мајлс је предложила да би најбољи начин за напредовање био да баке и деке покушају да прихвате име унучета, иако им се не допада.
И да, то значи да треба да зову дјете правим именом.
Ево још неколико ствари које би могли да покушају, према савјетима ове терапеуткиње:
Размислите о намјерама иза имена
Бака каже да је име њиховог унуче мало 'необично', па Мајлс препоручује да се запитају зашто је пар одабрао баш то име.
Можда има сентиментално или културно значење које ви не познајете. У случају када је име спој више имена, размотрите значење сваког дијела имена - савјетује она.
Фокусирајте се на позитивне стране
Такође може помоћи да се пронађу позитивне особине имена или да се нађе начин да се цијени његова јединственост, а по потреби и значење иза имена.
Признајте своја осјећања, али их не износите свима
Потпуно је у реду да вам се име не допада, сви смо различити. Међутим, терапеуткиња савјетује да је корисно признавати своја осећања, али да их ипак покушате задржати за себе.
Отворено изражавање незадовољства именом дјетета или одбијање да га зовете правим именом вјероватно ће само изазвати повријеђеност. На крају, то може довести до тога да баке и деке не проводе толико времена са својим унуцима колико би жељели.
- Нормално је имати личне преференције, али је важно поштовати избор родитеља и не дозволити да ваша осјећања негативно утичу на однос између вас - додаје Милес.
Оно што је најбитније да запамтите: Име бебе није ваша одлука!
На крају дана, право да одаберу име дјетета припада родитељима, па Милес позива баке и деке да 'поштују њихову аутономију у овом питању'.
(телеграф)
