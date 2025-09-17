Logo

Пилот оставио поруку инфлуенсерки и нестао

Ало

17.09.2025

09:08

Фото: Unsplash

Стеф Борер, 23-годишња ТикТок инфлуенсерка из Њу Џерзија, позната по свом животном стилу и путописном садржају, као и по популарним "BookTok" видеима, подијелила је на ТикТоку неочекивани гест који је привукао огромну пажњу.

Њена објава убрзо је постала вирална и сакупила милионе прегледа.

У видеу, који је Стеф Борер подијелила са својих преко милион пратилаца на ТикТоку, појављује се папирна салвета са мистериозном поруком:

Невријеме у Индији

Свијет

Невријеме однијело најмање 15 живота

„Видио сам цијели свијет и ти си најљепша жена на свијету.“ Порука је била потписана, али потпис није био читљив.

Уз снимак, инфлуенсерка је написала: „Сједим на аеродрому и пилот ми је управо оставио ово на столу и отишао.“ Додала је и да није успјела да види његово лице.

Овај вирални ТикТок видео сакупио је 7,4 милиона прегледа и више од 1,2 милиона лајкова. Коментари пратилаца почели су да пљуште, док су неки сматрали да је гест романтичан, други су изразили сумњу.

„Он сигурно има жену и петоро дјеце,“ написао је један корисник. „Није оставио број јер је нечији муж,“ коментарисао је други, док је трећи додао: „Замишљам да има три породице у три различите државе.“

Многи корисници ТикТока сложили су се да овај пилот вјероватно често користи ову фору. „Имам осјећај да носи ГОМИЛУ ових цедуљица у џепу,“ написао је један пратилац, док је други додао: „Бјежи од њега! Сигурно користи ову тактику у сваком граду.“

Ауто-мото

Југо на аутобану: Миленко нагазио до даске усред Њемачке

У првом видеу Стеф Борер није показала своје лице, па су се многи питали како изгледа дјевојка која је очарала пилота. Међутим, након што је објавила други снимак у којем се појављује у првом плану, коментари су се потпуно промијенили.

Корисници ТикТока су масовно писали: „Сада у потпуности разумемо пилота!“

