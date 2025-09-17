Logo

Југо на аутобану: Миленко нагазио до даске усред Њемачке

17.09.2025

08:48

Југо је 1980. године био понос, не само домаће аутомобилске индустрије, већ узданица и нада у полет читаве Југославије.

Иако је у своје вријеме могло да се каже да није одступао од много познатијих европских брендова, године су пролазиле, аутомобилска индустрија је напредовала до савршенства, али чедо крагујевачке "Заставе" остао је у мјесту. И тако све до 2008. године када је производња угашена, а у погонима "Црвена застава" почео да се прави "српски пунто".

Милиони Срба су га возили, па нас и данас "пуца" носталгија за чувеним "Југом". Иако су га многи прогласили за најгори аутомобил свих времена, данас свака његова појава изазива пажњу и ставља га у фокус.

А колико може да развије?

Максималне перформансе "Југа" су знатно варирале, зависно од модела. Стандардни, попут "Југа 45", имали су максималну брзину око 130-140 км на сат, док су спортске верзије, попут 230 КС снажног "Југа ГВX-Р", теоријски постизале брзине до 233.5 км на сат и убрзање од 0-100 км на сат за само 4.3 секунде!

Аутомобилски ентузијаста Миленко Марковић ријешио је да тестира свог "Југа" на њемачком аутобану. Питање је: Да ли може 180 на сат? Сјео је, нагазио и постигао брзину коју већина "Југића" никада није досегла. У видео погледајте до којих бројки је стигао.

Током 28 година дуге производње, од 28. новембра 1980. до 11. новембра 2008. произведен је у 794.428 примјерака. Рекордна годишња производња била је 1989, када је са монтажних трака сишло 118.237 комада. Аутомобил је више пута технички и естетски унапређиван, али је до краја производње задржао свој препознатљиви облик. Године 1988. добио је назив „корал”, који је уз разне додатке задржао до краја производње. Производио се у варијантама са мотором од 45, 55 и 65 коњских снага, запремине 900, 1.100 и 1.300 кубика, преноси Телеграф.рс.

