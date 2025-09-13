Платићете казну ако ово немате у ауту

Извор:
АТВ
13.09.2025
17:21
Возачи у Босни и Херцеговини дужни су посједовати одређену обавезну опрему у аутомобилу, а прописи се разликују у зависности од врсте возила и сезоне.
Правила су утврђена према Бечкој конвенцији, међународном уговору који дефинише основна правила саобраћаја, а опрема вашег аутомобила у иностранству треба бити у складу са стандардима земље регистрације.
Кутија прве помоћи требала би бити комплетна и лако доступна. Осим основних завоја, љепљиве траке и антибиотске масти, препоручује се да имате:
Важно је напоменути да, уколико је рок трајања кутије прве помоћи истекао, законски је третирано као да уопште немате комплет у возилу.
Посједовање ове опреме не само да вас штити од казни, него може спасити живот у случају несреће или квара.
