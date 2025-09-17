Јак земљотрес погодио Албанију

Извор:
Телеграф
17.09.2025
08:43
Земљотрес магнитуде 3.2 степени Рихтера забележен је у среду, 17. септембра у 08:36 часова на подручју Албаније.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 41.17 и дужине 19.79.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
(телеграф)
