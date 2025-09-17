Logo

Данас претежно сунчано и свјежије вријеме

Јесен клупа дрвеће лишће улица
Фото: АТВ БЛ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује свежије, али претежно сунчано вријеме уз пролазну малу до умјерену облачност у Крајини и Херцеговини.

До вечери ће бити ведро у свим крајевима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха од 20 до 26, у вишим предјелима од 16 степени Целзијусових.

Полиција ФБиХ

Хроника

Стравична несрећа у БиХ: Малољетник тешко повријеђен

Током јутра дуваће умјерен до појачан вјетар, у наставку дана слаб до умјерен, у Херцеговини уз јаке ударе, сјеверних смјерова.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава облачно и вјетровито вријеме са пролазном слабом кишом на истоку.

илу-свијећа-17092025

Република Српска

Котор Варош: Парастос за 16 убијнех Срба

Температура ваздуха у 8.00 часова: Хан Пијесак осам, Чемерно девет, Калиновик 10, Соколац 11, Кнежево и Дринић 12, Гацко, Мркоњић Град, Рибник, Сребреница и Бихаћ 13, Бијељина, Вишеград, Србац, Рибник, Рудо и Тузла 14, Бањалука, Приједор, Добој, Зворник, Фоча и Нови Град, Брчко, Сарајево и Зеница 15, Билећа 17, Требиње 19 и Мостар 20 степени Целзијусових.

Временска прогноза

