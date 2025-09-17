Данас претежно сунчано и свјежије вријеме

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује свежије, али претежно сунчано вријеме уз пролазну малу до умјерену облачност у Крајини и Херцеговини.
До вечери ће бити ведро у свим крајевима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха од 20 до 26, у вишим предјелима од 16 степени Целзијусових.
Током јутра дуваће умјерен до појачан вјетар, у наставку дана слаб до умјерен, у Херцеговини уз јаке ударе, сјеверних смјерова.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава облачно и вјетровито вријеме са пролазном слабом кишом на истоку.
Температура ваздуха у 8.00 часова: Хан Пијесак осам, Чемерно девет, Калиновик 10, Соколац 11, Кнежево и Дринић 12, Гацко, Мркоњић Град, Рибник, Сребреница и Бихаћ 13, Бијељина, Вишеград, Србац, Рибник, Рудо и Тузла 14, Бањалука, Приједор, Добој, Зворник, Фоча и Нови Град, Брчко, Сарајево и Зеница 15, Билећа 17, Требиње 19 и Мостар 20 степени Целзијусових.
