Гужве на овом граничном прелазу

17.09.2025

08:04

На граничном прелазу Градишка, због неопходних радова, и данас се саобраћа једном траком па су задржавања дужа, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Саобраћај је привремено обустављен саобраћај на улазној траци из правца Хрватске.

На осталим граничним прелазима задржавања су до 30 минута.

У функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић, а гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до три и по тоне.

Градови и општине

МУП послао обавјештење становницима општине у Српској

На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе, па се та теретна возила преусмјеравају се на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.

Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати преко граничног прелаза Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова, а викендом могу прелазити само у ноћном термину.

