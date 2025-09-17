У Српској рођено 19 беба

Извор:
СРНА
17.09.2025
07:51
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, 11 дјевојчица и осам дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Добоју је рођено шест беба, у Бањалуци четири, по двије у Зворнику, Бијељини и Градишци, а по једна беба у Приједору, Требињу и Невесињу.
У Добоју су рођене четири дјевојчице и два дјечака, у Бањалуци три дјечака и дјевојчица, у Зворнику два дјечака, у Бијељини дјечак и дјевојчица, у Градишци двије дјевојчице, а по једна дјевојчица у Приједору, Требињу и Невесињу.
Порода није било у Источном Сарајеву и Фочи.
