У Српској рођено 19 беба

Извор:

СРНА

17.09.2025

07:51

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, 11 дјевојчица и осам дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Добоју је рођено шест беба, у Бањалуци четири, по двије у Зворнику, Бијељини и Градишци, а по једна беба у Приједору, Требињу и Невесињу.

У Добоју су рођене четири дјевојчице и два дјечака, у Бањалуци три дјечака и дјевојчица, у Зворнику два дјечака, у Бијељини дјечак и дјевојчица, у Градишци двије дјевојчице, а по једна дјевојчица у Приједору, Требињу и Невесињу.

Порода није било у Источном Сарајеву и Фочи.

