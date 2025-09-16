"ХПВ не бира, ми можемо": Вакцинацијом до здравије будућности

Извор:
Бањалучани, полако, али сигурно су све свјеснији опасности које носи Хумани папилома вирус. О ХПВ вакцини у свијету говори се већ годинама.
-Да ли сте чули за ХПВ вакцину? Да. Шта мислите о томе? Мислим да се требају вакцинисати све дјевојчице у неком тинејџерском узрасту. Нисам вакцинисана, али се планирам вакцинисати.
Треба свако да је прими, све жене требају да је приме. Ја мислим да је то неопходно, поготово у данашње вријеме, вријеме сексуалне револуције", кажу грађани.
Љекари наглашавају да је управо превенција најефикаснији начин борбе против болести.
-Вакцина против Хуманог папилома вируса представља најзначајније достигнуће савремене медицине. Она представља једно од сигурних и ефикасних средстава превенције против рака грлића материце, али и других тешких обољења", каже Весна Випотник, помоћник министра здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Кампању води стручни тим, а идејни творац и координатор кампање истиче важност едукације као темеља читавог процеса. Кампања ставља нагласак на едукацију и заједничко дјеловање, да родитељи донесу одлуку, да просвјетни радници пруже подршку, а да здравствени радници буду ослонац у цијелом процесу.
"Трећа карика у промоцији здравља су здравствени радници. Ми едукујемо. Ми ћемо данас да едукујемо просвјетне раднике да они на најбољи могући начин приближе ову вакцину нашој дјеци и да мотивишу родитеље да вакцинишу своју дјецу и на тај начин им обезбиједе здраву будућност", каже Радмила Стевандић Беговић, специјалиста породичне медицине и субспецијалиста епидемиологије заразних болести.
Носилац кампање је Удружење жена обољелих од карцинома дојке. Они су годинама посвећени подршци обољелима и њиховим породицама, а сада желе да своје искуство преточе у снажну поруку, да је превенција увијек лакши и хуманији пут од лијечења.
"Наше чланице свакодневно свједоче колико је тешка борба са овом малигном болешћу. Ја кроз свој лични примјер и кроз све шта сам прошла сам већ у првим данима схватила колико је превенција битна", каже Миладинка Марчета, Здружење жена обољелих од рака дојке „Искра“.
ХПВ не бира, али родитељи могу да изаберу. Свака одлука против вакцинације носи ризик болести коју је могуће спријечити. Одговорност је велика, али избор једноставан, вакцинација значи здравија будућност дјеце.
