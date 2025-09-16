Logo

Какво нас вријеме сутра очекује?

16.09.2025

15:17

Vremenska prognoza
Фото: Unsplash

У Републици Српској и ФБиХ сутра се након облачног јутра очекује претежно сунчано вријеме уз умјерену облачност.

Ујутро ће бити облачно и вјетровито, док се на сјеверу и истоку очекује киша, која ће престати прије подне.

Током дана биће свјежије, а увече се очекује ведро вријеме у свим крајевима.

Вјетар ће током ноћи и јутра бити умјерен до јак, а током дана слаб до умјерен, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

најновија вијест

Хроника

Познат идентитет: Инспекторка погинула у тешкој несрећи код Градишке

Јутарња температура ваздуха биће од десет до 16, а највиша дневна од 20 до 26 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас прије подне било је сунчано уз умјерену облачност, а средином дана локални пљускови су регистровани су на западу.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница 14, Мраковица 21, Кнежево и Чемерно 22, Калиновик и Хан Пијесак 23, Соколац 24, Гацко, Дринић и Мркоњић Град 25, Нови Град, Приједор, Сребреница, Фоча, Дрвар и Ливно 26, Зворник, Рудо, Србац и Тузла 27, Бијељина, Билећа, Добој, Требиње, Бугојно, Јајце, Сански Мост, Сарајево и Зеница 28, Бањалука, Вишеград и Рибник 29, те Мостар 31 степен Целзијусов./

