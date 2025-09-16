Познат идентитет: Инспекторка погинула у тешкој несрећи код Градишке

Извор:
М.В., инспектор Републичке управе за инспекцијске послове погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила данас на царинском терминалу Градишка.
"На ауто-путу Бања Лука-Градишка, у мјесту Чатрња, град Градишка, на Царинском терминалу Градишка, дана 16.09.2025.године, око 10,50 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице смртно настрадало.
"У овој саобраћајној незгоди учествовало је путничко возило марке „Цитроен“ којим је управљало лице иницијала М.В. рођена 1974. године из Бања Луке, и паркирано теретно возило „Мерцедес“ којим је управљало лице М.Ц. рођен 1979.године из Градишке. Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима Полицијске управе Градишка", наводе из Окружног јавног Тужилаштва Бањалука.
Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере на утврђивању свих околности поменуте саобраћајне незгоде а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину РС.
