Logo

Познат идентитет: Инспекторка погинула у тешкој несрећи код Градишке

Извор:

АТВ

16.09.2025

15:07

Коментари:

0
Nesreca Gradiska
Фото: Уступљена фотографија

М.В., инспектор Републичке управе за инспекцијске послове погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила данас на царинском терминалу Градишка.

"На ауто-путу Бања Лука-Градишка, у мјесту Чатрња, град Градишка, на Царинском терминалу Градишка, дана 16.09.2025.године, око 10,50 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице смртно настрадало.

трагедија Градишка

Хроника

У језивој несрећи погинула жена, сумња се да јој током вожње позлило

"У овој саобраћајној незгоди учествовало је путничко возило марке „Цитроен“ којим је управљало лице иницијала М.В. рођена 1974. године из Бања Луке, и паркирано теретно возило „Мерцедес“ којим је управљало лице М.Ц. рођен 1979.године из Градишке. Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима Полицијске управе Градишка", наводе из Окружног јавног Тужилаштва Бањалука.

nesreca-gradiska-160925

Хроника

Возач погинуо у стравичној несрећи у Градишци

Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере на утврђивању свих околности поменуте саобраћајне незгоде а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину РС.

Подијели:

Тагови:

удес

Градишка

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Будимпешта јасна: Нећемо одустати

Свијет

Будимпешта јасна: Нећемо одустати

1 ч

0
НАСА открила гдје лежи највише злата на свијету

Занимљивости

НАСА открила гдје лежи највише злата на свијету

1 ч

0
Роберт Редфорд, глумац и бивши предсједник САД-а Барак Обама

Сцена

Одлазак легенде: Ко је био Роберт Редфорд?

1 ч

0
Љубиша Петровић даје пола милиона КМ за музички инструмент

Градови и општине

Љубиша Петровић даје пола милиона КМ за музички инструмент

1 ч

1

Више из рубрике

Аутомобил подлетио под камион

Хроника

У језивој несрећи погинула жена, сумња се да јој током вожње позлило

1 ч

0
Експлозија у БиХ - троје у болници

Хроника

Експлозија у БиХ - троје у болници

2 ч

0
Медији тврде: Ово је мотив монструозног убице из Обреновца

Хроника

Медији тврде: Ово је мотив монструозног убице из Обреновца

2 ч

0
Добојлија оцу крао пензију и пријетио му убиством

Хроника

Добојлија оцу крао пензију и пријетио му убиством

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Трамп: Зеленски ће морати да прихвати договор!

16

13

Снажно невријеме захватило Словенију

16

06

Ужас у основној школи: Пала ограда на дјевојчицу и дјечака!

16

04

Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

16

01

Угрожена безбједност: Поломио полубраник на пружном прелазу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner