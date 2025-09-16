НАСА открила гдје лежи највише злата на свијету

16.09.2025
Америчка Национална управа за аеронаутику и свемир (НАСА) је открила највеће свјетско налазиште злата, које садржи више од 20 милиона тона.
Према информацијама које је објавила НАСА, највеће до данас познато налазиште злата не налази се у руднику на Земљи, већ у океану. Океанске воде садрже до 20 милиона тона злата отопљеног у изузетно ниским концентрацијама.
У океану постоје милиони тона злата које се још не може ископати. Процјењује се да сваки литар воде садржи само 0,00000005 грама злата, за разлику од површине Земље, гдје се овај минерал накупља у жилама или наслагама. То постаје неријешени технички и економски проблем, због којег његово вађење постаје немогуће.
Вађење свог овог злата представља невиђени изазов, будући да се традиционалне методе рударења не могу примјенити у подводним условима, будући да минерал није у чврстом стању и није концентрисан у одређеним наслагама.
Технологије које су тренутно доступне за ову врсту рада показале су се неефикасним у вађењу злата. Стога стручњаци предлажу развој нанофилтера и напредних хемијских процеса који ће омогућити вађење злата без штете за околину.
Ово откриће такође поставља питања и забринутост због економских и еколошких утицаја које би његово вађење могло да има.
Злато је данас један од најтраженијих племенитих метала. Тренутно се злато користи као финансијска валута за улагања, у накиту, па чак и у производњи технолошких компоненти.
У старом Египту сматрало се симболом божанске и вјечне моћи, а данас је постало синоним за богатство, финансијску сигурност и луксуз, преноси Курир.
