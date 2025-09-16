Logo

НАСА открила гдје лежи највише злата на свијету

16.09.2025

15:01

Коментари:

0
НАСА открила гдје лежи највише злата на свијету

Америчка Национална управа за аеронаутику и свемир (НАСА) је открила највеће свјетско налазиште злата, које садржи више од 20 милиона тона.

Према информацијама које је објавила НАСА, највеће до данас познато налазиште злата не налази се у руднику на Земљи, већ у океану. Океанске воде садрже до 20 милиона тона злата отопљеног у изузетно ниским концентрацијама.

У океану постоје милиони тона злата које се још не може ископати. Процјењује се да сваки литар воде садржи само 0,00000005 грама злата, за разлику од површине Земље, гдје се овај минерал накупља у жилама или наслагама. То постаје неријешени технички и економски проблем, због којег његово вађење постаје немогуће.

Вађење свог овог злата представља невиђени изазов, будући да се традиционалне методе рударења не могу примјенити у подводним условима, будући да минерал није у чврстом стању и није концентрисан у одређеним наслагама.

Технологије које су тренутно доступне за ову врсту рада показале су се неефикасним у вађењу злата. Стога стручњаци предлажу развој нанофилтера и напредних хемијских процеса који ће омогућити вађење злата без штете за околину.

Ово откриће такође поставља питања и забринутост због економских и еколошких утицаја које би његово вађење могло да има.

Злато је данас један од најтраженијих племенитих метала. Тренутно се злато користи као финансијска валута за улагања, у накиту, па чак и у производњи технолошких компоненти.

У старом Египту сматрало се симболом божанске и вјечне моћи, а данас је постало синоним за богатство, финансијску сигурност и луксуз, преноси Курир.

Подијели:

Тагови:

Злато

NASA

okean

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Роберт Редфорд, глумац и бивши предсједник САД-а Барак Обама

Сцена

Одлазак легенде: Ко је био Роберт Редфорд?

1 ч

0
Маја Маринковић

Сцена

Бљак: Маја показала задњицу од 4.000 евра, гледаоци нису одушевљени

1 ч

0
Хрват открио разлог дебакла Србије на Евробаскету

Кошарка

Хрват открио разлог дебакла Србије на Евробаскету

1 ч

0
Јанису "пала клапна": Псовао турску заставу

Кошарка

Јанису "пала клапна": Псовао турску заставу

2 ч

0

Више из рубрике

Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

Само два знака добијају небески дар: До краја године стиже им права срећа

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ова три знака доживјеће највеће промјене до краја 2025. године

18 ч

0
Један јако чудан Гинисов рекорд

Занимљивости

Један јако чудан Гинисов рекорд

18 ч

0
Највише милијардера рођено у ова три знака

Занимљивости

Највише милијардера рођено у ова три знака

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Снажно невријеме захватило Словенију

16

06

Ужас у основној школи: Пала ограда на дјевојчицу и дјечака!

16

04

Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

16

01

Угрожена безбједност: Поломио полубраник на пружном прелазу

15

59

Ускоро нове мјере: ''Снажније дјеловати против сиве економије''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner