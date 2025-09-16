Logo

Бљак: Маја показала задњицу од 4.000 евра, гледаоци нису одушевљени

Маја Маринковић
Маја Маринковић причала је да је одувијек имала жељу да уради задњицу, што је и учинила, а сада је у "Елити 9" показала своје тијело у тангама.

Она је прије мање од мјесец средила задњицу, а гледаоци до сада нису имали прилике да виде како она изгледа.

По свему судећи, Маја је ријешила да се више не крије и свима показала нову задњицу коју је у једном моменту одмјерио и Анђело Ранковић.

"Осјећам се заиста добро, с обзиром да је то тек свјеже. Коначно се завршило све што је требало да се заврши, сад сам још под отоком, лежала сам 48 сати на стомаку. Све ће мало да спласне, све је то супер. Придржавам се савјета љекара, није било компликација. Мораћу да мирујем двије недјеље, за мјесец дана ће бити све како треба, имам мале болове. Ставила сам 420 кубика у задњицу, по једној", рекла је Маја.

Маја Маринковић
Маја Маринковић

Иначе, операција повећања задњице кошта око 4.000 евра, а домаћи медији су писали да је Маја на пластичне операције потрошила чак 30.000 евра. Урадила је груди, уста, зубе, браду, јагодице, трепавице, нос, обрве....

Коментари на медијима и друштвеним мрежама говоре то да Мајином задњицом нису баш сви одушевљени.

"Бљак", гласио је један од коментара.

"Таква задњица ми не треба", Стварно смијешно", писали су други корисници.

Maja Marinković

Задруга

elita

