Ђани преварен у Македонији: Умјесто водитељке сачекао га човјек у доњем вешу

Гранд
15.09.2025
19:16
Пјевач Радиша Трајковић Ђани недавно је гостовао у једној емисији у Сјеверној Македонији, а прије самог интервјуа насјео је на шалу водитељке.
Радиша Трајковић Ђани, познат по својој харизми и смислу за хумор, недавно је доживио неочекивану ситуацију током гостовања у једној емисији у Северној Македонији.
Наиме, све је почело као безазлена шала водитељке, која му је у неформалном разговору прије емисије рекла да дође у собу број 82. Ђани је повјеровао да је то дио договора и, не сумњајући ништа, запутио се на наведену локацију. Међутим, умјесто водитељке, врата му је отворио старији мушкарац и то у доњем вешу.
"Каже ми она: Дођи у собу 82. Знаш, као шифра. Ја одем, позвоним, а излази матор човек у гаћама и пита: "Шта је било?" Једва сам му објаснио", препричао је Ђани кроз смијех у емисији "Stars Show".
Пјевач је недавно привукао велику пажњу јавности фотографијом са плаже. Ђани је позирао у шортсу, без мајице, поносно показујући виткију линију и видан губитак килограма, што је наишло на бројне позитивне коментаре.
