Погинуо познати бизнисмен (31): Скочио из авиона, падобран се није отворио

Габријел Фарел, бизнисмен у успону, погинуо је у стравичној несрећи након што је скочио из авиона изнад Рио де Жанеира.
Габријел је скочио из авиона изнад плаже Резерва у Рио де Жанеиру када му се, како се наводи, падобран није отворио.
Тридесетједногодишњак је превезен у болницу гдје је преминуо од посљедица повреда.
Бизнисмен који је постао падобранац објавио је дирљиву објаву на друштвеним мрежама само дан прије него што је погинуо.
Подијелио је видео на којем је приказан како трчи са својим псом на плажи Конрадо, уз натпис: "Вредновање живота је свакодневница. Бесплатно је, не смије се пропустити".
Габријел је почео као квалификовани инжењер прије него што је напустио професију да би слиједио своју страст према кувању, основавши локално омиљени ланац пицерија Борда и Лења.
Почео је као мобилна пицерија за догађаје, али се касније проширио на доставу прије него што је нарастао на преко 70 франшиза широм Бразила.
