Мисија завршена: Венера остала без своје посљедње активне летјелице

17.11.2025
11:45
Посљедња активна мисија човјечанства на Венеру је завршена. Јапанска агенција за истраживање свемира (JAXA) прогласила је своју летјелицу Акацуки ''мртвом“ више од годину дана након што климатска сонда није одговорила на позиве контроле мисије.
''Ово је била мисија која је промијенила наш поглед на нашу сусједну Венеру и отворила пут новим открићима о томе шта је потребно да се постане рај или пакао“, рекли су званичници JAXA-е о мисији, мислећи на познато висок притисак и високе температуре површине Венере у поређењу са Земљом.
JAXA је саопштила да је мисија Акацуки испоручила 178 научних мисија и да тај број расте, и да је утростручила свој пројектовани вијек трајања од 4,5 године, иако је сонда пропустила своју прву прилику да уђе у орбиту око Венере.
Свемирска летелица вредна 300 милиона долара, позната и као Венерин климатски орбитер, лансирана је 2010. године и претрпјела је квар главног мотора током лета, због чега је недостајао кључни погон за улазак у орбиту. Невјероватно, мисија је преживјела довољно дуго за други покушај уласка у орбиту 2015. године, када се Акацуки поново приближио Венери након пет година кружења око Сунца.
''С обзиром на оштећење главног ракетног мотора, тим је био приморан да буде креативан. Летјелица је морала да покуша да 'ухвати' Венеру користећи мање снажне потиснике, који су били дизајнирани за контролу положаја и фино подешавање. Улазак у орбиту никада раније није постигнут таквом методом, али истраживање је увијек значило редефинисање немогућег'', саопштила је ЈАКСА.
Међутим, Акацуки је не само успио, већ је истрајао у истраживању Венере скоро деценију. ЈАКСА је објавила да је изгубила контакт са летјелицом 29. маја 2024. године, након око мјесец дана проблема са комуникацијом.
Циљ Акацукија био је да сазна више о клими Венере, која има површинске температуре довољно високе да отопи олово, са огромним притиском који је уништио претходне мисије слијетања у року од неколико минута. Као орбитер, Акацуки се фокусирао на облачну зону Венере, која се налази око 50 до 70 километара изнад површине.
''У том региону, вјетрови дувају брзином сличном брзини Шинкансен возова - 60 пута брже од ротације планете - што је феномен познат као суперротација'', објаснила је ЈАКСА.
Док облаци на Венери круже око планете у просјеку за око четири земаљска дана, изузетно спора ротација Венере значи да један дан на Венери траје колико и 243 дана на Земљи.
Акацуки је постигао напредак у разумијевању суперротације.
''Док је Акацуки стално посматрао површину Венере, истраживачи су мапирали облаке на основу стотина фотографија, мерећи њихову брзину док се крећу око планете. Ова анализа је открила да убрзање облака зависи од локалног соларног времена, што сугерише да се невјероватне брзине ротације одржавају соларним загријавањем'', саопштила је агенција.
Ово откриће има посљедице по разумијевање живота ван Земље. Венера обиђе Сунце за само 225 дана, што је краће од њеног дана. То значи да је планета готово плимски закључана, што би значило да би једна хемисфера била стално окренута ка Сунцу - слично као што је једна страна Мјесеца стално окренута ка Земљи.
''Многе екстрасоларне планете могу бити плимски закључане, и стално се води дебата о томе да ли то омета њихове шансе за настањивање. Без механизма за прерасподелу топлоте, ваздух на ноћној страни плимски закључаног свијета би се замрзнуо и изазвао колапс атмосфере. Међутим, ако брза ротација Венерине атмосфере произилази из уноса топлоте са звијезде, ово би могао бити уобичајени механизам који би омогућио довољно брзу прерасподјелу топлоте и на другим плимски закључаним свјетовима, чувајући њихове атмосфере'', пише ЈАКСА.
Акацуки је првобитно лансиран са шест инструмената, од којих су сви били оперативни када је ушао у Венерину орбиту 2015. године. Две инфрацрвене камере су престале да раде око годину дана касније, али се сматрало да су преостала четири инструмента и даље функционална када је Акацуки престао да комуницира 2024. године.
Мисија је такође донијела друга важна открића, објавила је ЈАКСА. Научници су уочили лучну карактеристику у атмосфери, која је трајала најмање четири земаљска дана, а која би могла бити резултат планинских ланаца на Венери, који омогућавају гасу из доње атмосфере да се креће више попут ''гравитационог таласа“ него што се види на Земљи. Међутим, биће потребне нове мисије за веће знање, преноси Аваз.
