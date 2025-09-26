Logo

Изгубљен контакт са Акацукијем: Мисија прекинута!

26.09.2025

09:27

Изгубљен контакт са Акацукијем: Мисија прекинута!

Јапанска агенција за истраживање свемира (JAXA) изгубила је контакт са свемирском летелицом Акацуки, што значи Зора на јапанском, па је мисија овог орбитера и званично проглашена окончаном, саопштила је JAXA.

Акацуки је лансиран из Свемирског центра Танегашима 21. маја 2010. године, помоћу лансирног возила H-IIA бр. 17. Летјелица је успјешно ушла у орбиту Венере у децембру 2015. године, поставши први јапански планетарни орбитер ван Земље. Од тада, Акацуки је континуирано посматрао атмосферу Венере више од осам година.

Научна достигнућа мисије била су усмјерена на планетарну метеорологију и укључивала су откриће највећег планинског таласа (стационарних гравитационих таласа) у Сунчевом систему, разјашњење механизма који одржава брзу атмосферску циркулацију (супер-ротацију) око Венере, и примјену техника асимилације података (популарних у метеоролошким истраживањима Земље) на Венеру по први пут.

Комуникација са Акацукијем је изгубљена током операција пред крај априла 2024. године, изазвана инцидентом у режиму контроле одржавања положаја ниже прецизности током дужег периода. Иако су спроведене операције опоравка ради обнављања комуникације, до сада није било успјеха.

Узимајући у обзир чињеницу да је летјелица остарила, далеко превазилазећи свој пројектовани животни вијек, и да је већ била у фази касних операција, донијета је одлука о прекиду операција.

(Телеграф Наука)

