Google тестира аутоматско пребацивање са лозинки на кључеве

25.09.2025
13:10
Коментари:0
Прелазак са лозинки на приступне кључеве постепено напредује, а Google покушава да анимира кориснике да што лакше и прије учине овај корак. Сада се чини да се овај трансфер подиже на виши ниво.
Скривен у најновијој Canary верзији Chrome-a, Google тестира заставицу која ће, када је омогућена, аутоматски претворити сачуване лозинке у кључеве за приступ приликом пријављивања на сајт или услугу.
Овај процес се одвија аутоматски у позадини, без потребе за упитима или било каквом интеракцијом од стране корисника. То је у супротности са тренутним системом који од корисника тражи да усвоје кључеве умјесто лозинки, при чему је за конверзију потребна потврда на упиту.
Начин на који систем функционише је једноставан. Када приступите сајту и пријавите се користећи сачувано корисничко име и лозинку, аутоматски ће се креирати приступни кључ, под претпоставком да дотични сајт подржава ове функције. Све се ово дешава невидљиво сводећи трење на апсолутни минимум.
За људе који разумију кључеве и радо ће прећи на њих, нови приступ који Chrome тестира увелико поједностављује и убрзава процес, преноси PCPress.
