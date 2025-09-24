Данска припрема читаву АИ странку за наредне изборе?

Извор:
Албанска влада именовала је недавно вјештачку интелигенцију по имену Диелла за управљање јавним тендерима. Еди Рама тврди да ће то помоћи у борби против корупције и убрзати дигитализацију државе.
Проф. др Петар Кочовић, стручњак за информационе технологије и Александар Линц, АИ стручњак говорили су о томе да ли ће у будућности министарске функције припадати људима или вјештачкој интелигенцији.
Петар Кочовић подсјетио је да Албанија није усамљена у овом експерименту:
- Данска оснива цијелу странку која ће бити на бази вјештачке интелигенције, планирају да заузму министарске позиције. Детаље нису саопштили, али чекају се први избори. Албанија, пак, сматра да ће корупцију смањити тако што ће увести министарку коју је креирала вјештачка интелигенција - рекао је Кочовић.
Он је упозорио да постоји јасна граница у коришћењу оваквих технологија:
- Вјештачка интелигенција не смије одлучивати о људској судбини. Постоје хибридни модели гдје је министар тај који користи АИ и онда ту долази до етичког конфликта - нагласио је.
На ову тему надовезао се Александар Линц, истакавши да читава идеја дјелује и помало комично:
- Они то заиста желе, а начин на који желе јесте мало комичан. Вјештачка интелигенција треба да се користи да помогне човјеку, не да га замијени. Није све ствар ПР-а. Морамо да схватимо, ако живимо у таквом друштву, имаћемо ПР друштво, а квалитет живота ће бити све гори - рекао је Линц.
Он је појаснио да вештачка интелигенција не може самостално да преузме одговорност:
- Није ствар да само она доноси одлуке. Договорили су се да онај ко је имплементирао сноси одговорност - навео је.
Линц је открио и занимљив детаљ:
- Увриједила се јер је неко рекао да је неуставно да она буде министарка. АИ се користи као асистент, и заједно у координацији са човјеком даће свој пун допринос - закључио је.
