Цензура на паузи: Јутјуб враћа забрањене ауторе

24.09.2025

13:32

Цензура на паузи: Јутјуб враћа забрањене ауторе
Фото: Pixabay

Велики борац за слободу говора – "Гугл" – сјетио се послије три године да можда ипак није посао свјетских техногиганата да одлучују шта људи смеју да мисле и говоре.

Па су тако, као велики гест милости, најавили да ће сви аутори, које су избацили због кривоверних ставова о ковиду 19 и америчким изборима 2020, сада моћи да се врате на Јутјуб. Међу помилованима је и Дан Бонгино, актуелни замјеник директора ФБИ.

У писму Конгресу, компанија признаје да су правила која су штитила науку и демократију заправо промијењена 2023. и 2024. и да оно што је јуче било забрањено данас пролази као "шири спектар садржаја".

Гугл пандемију ковида 19 описује као безпреседански период који је приморао онлајн платформе да "балансирају слободу изражавања" са модернизацијом садржаја "који је могао изазвати посљедице у стварном свијету". Уз то, признали су и оно што је јавност у међувремену сама открила – да су током пандемије трпили притисак Бајденове администрације да уклањају садржаје који заправо нису кршила никаква правила.

"Неприхватљиво је и погрешно када било која влада, укључујући администрацију предсједника Бајдена, покушава да диктира на који начин компанија модерира садржај, а компанија се досљедно противила таквим покушајима, позивајући се на Први амандман", поливају се пепелом сада и у своју одбрану кажу да бар никада нису имали факт-чекере.

Републиканац и предсједник Одбора за правосуђе Представничког дома Џим Џордан, коме је писмо упућено, тријумфално је поручио да је ово "још једна побједа у борби против цензуре".

Марк Закерберг, извршни директор "Мете", матичне компаније Фејсбука, изјавио је 2024. да је и његова компанија била под притиском Бајденове администрације да цензурише одређене садржаје о ковиду 19, укључујући хумор и сатиру, и да су високи званичници изражавали велико незадовољство када тимови "Мете" нису прихватали њихове захтјеве.

"Вјерујем да је тај притисак владе био погрешан и жалим што нисмо били гласнији у противљењу", додао је Закерберг касније.

Документи објављени у оквиру судског процеса који су савезне државе покренуле против америчке владе показали су да је међу онима који су притискали велике технолошке компаније била и адвокатица Бијеле куће Дана Ремус. Врховни суд је касније одбацио тај предмет, оценивши да државе нису доказале да су биле директно оштећене тим притисцима, преноси РТ Балкан.

