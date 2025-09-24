Logo

Додик са Кореом: Српска има право на равноправан дијалог, а не на колонијалне диктате

24.09.2025

13:20

Додик са Кореом: Српска има право на равноправан дијалог, а не на колонијалне диктате
Фото: Milorad Dodik/X

Имао сам част да у Источном Сарајеву угостим и разговарам са европарламентарцем и пријатељем Антонион Тангерс Кореом, искусним дипломатом и гласом разума у Европском парламенту, рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.

"Његова спремност да саслуша нашу страну потврђује да Република Српска има право на равноправан дијалог, а не на колонијалне диктате. Захвалан сам господину Кореи што показује да и у Европи постоје људи који разумију да будућност градимо сами – сарадњом, али и чврстом одбраном наше аутономије и права на слободу одлучивања", истакао је Додик на Иксу.

