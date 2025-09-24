Logo

Минић испунио обећање: Обиљежена службена возила Владе

24.09.2025

10:24

Коментари:

1
Минић испунио обећање: Обиљежена службена возила Владе
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић саопштио је да су службена возила Владе Српске обиљежена и позвао грађане да их фотографишу и то јавно објаве уколико их примијете на мјестима гдје не би требала да буду.

"Како сам и обећао, возила Владе Републике Српске су обиљежена. Позивам грађане да, уколико примијете службена возила на мјестима гдје не би требало да буду, фотографишу и подијеле то јавно", написао је Минић на Иксу.

Коментари (1)
