Шта се наводи у Информацији о пријевременим изборима

Извор:
АТВ
24.09.2025
09:42
Коментари:0
Више странака са сједиштем у Републици Српској најавило је подношење пријаве за изборе и кандидатуру својих представника за функцију предсједника Републике Српске чиме се супротставило усвојеним закључцима Народне скупштине о одлуци Централне изборне комисије БиХ, наводи се у информацији о расписаним пријевременим изборима која ће се наћи на данашњој посебној сједници Народне скупштине Српске.
Излазак неколико странака на изборе и избор предсједника Републике Српске са мањим легитимитетом, али који би био признат од ЦИК-а БиХ и других институција БиХ, у складу са Изборним законом БиХ, произвео би сукоб са закључцима и ставом Народне скупштине, те довео у кризу функционисање органа власти Републике Српске - наглашава се у информацији која ће се наћи пред посланицима.
У информацији се подсјећа да је Народна скупштина захтијевала од органа власти, институција, службених и одговорних лица на нивоу Републике и на нивоу јединица локалне самоуправе да не предузимају било какве радње које ће се односити на евентуално спровођење пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
- С циљем обезбјеђења правне сигурности у Републици Српској, као и за све носиоце власти и представнике институција Републике Српске, народни посланици захтијевају покретање дискусије с циљем усаглашавања заједничког става и правца дјеловања о овим питањима - наводи се у информацији.
ЦИК БиХ расписао је за 23. новембар пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.
Народна скупштина Републике Српске је на 24. посебној сједници усвојила закључке којима је одбацила сваки вид колонијалне управе у БиХ, која је главни узрочник уставно-политичке кризе, нарушавања владавине права и начела уставности и законитости у БиХ и поновила да не прихвата Кристијана Шмита, његове одлуке, као и посљедице настале на основу тих одлука.
Посланици су подсјетили да се Шмит самовољно представља као високи представник у БиХ, чије именовање није проведено у складу са Анексом десет Дејтонског мировног споразума, нити је потврђено у Савјету безбједности УН.
У закључцима је наведено да Народна скупштина не прихвата и одбацује пресуду неуставног Суда БиХ изречену предсједнику Републике Српске Милораду Додику, као и одлуку ЦИК БиХ о престанку мандата Додику, јер је Суд БиХ донио пресуду на основу одлуке неизабраног странца Шмита, а не на основу закона који је усвојила Парламентарна скупштина БиХ, чиме је извршен државни удар и потпуно урушен уставни поредак БиХ дефинисан Дејтонским споразумом, чији је потписник и Република Српска.
Народна скупштина је захтијевала од предсједника Републике Српске да настави да обавља функцију у пуном капацитету, поштујући Устав Републике Српске и извршавајући своје уставне обавезе.
Закључцима се тражило одбацивање могућности спровођења пријевремених избора за предсједника Републике Српске и захтијевало од свих политичких фактора у Републици Српској, политичких партија и појединаца да се не пријављују на евентуалне пријевремене изборе за предсједника Републике.
Народна скупштина је констатовала да би пријава и излазак на такве изборе представљали кршење скупштинских ставова, нарушавање уставне равнотеже и поништавање Републике Српске као стране у Дејтонском мировном споразуму.
Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске о заузимању става о расписаним пријевременим изборима за предсједника Републике заказана је у 14.00 часова, а можете је пратити на програму АТВ-а.
