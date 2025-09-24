Logo

Посебна сједница Народне скупштине о пријевременим изборима

Извор:

АТВ

24.09.2025

07:09

Посебна сједница Народне скупштине о пријевременим изборима

Народна скупштина Републике Српске одржаће данас посебну сједницу са почетком од 14 часова на којој ће главна тачка бити став Скупштине о расписаним пријевременим изборима.

Разлог посебне сједнице је упозорење ЦИК-а да изборе могу провести и на мјестима у Федерацији, а циљ је да се избјегну подјеле у Републици Српској, наводе из ове законодавне институције.

Посебна сједница је посљедица тога што није постигнуто јединство партија у Српској, поручује предсједник Народне скупштине, Ненад Стевандић.

Народна скупштина Републике Српске

