Посебна сједница Народне скупштине о пријевременим изборима

АТВ
24.09.2025
07:09
Народна скупштина Републике Српске одржаће данас посебну сједницу са почетком од 14 часова на којој ће главна тачка бити став Скупштине о расписаним пријевременим изборима.
Разлог посебне сједнице је упозорење ЦИК-а да изборе могу провести и на мјестима у Федерацији, а циљ је да се избјегну подјеле у Републици Српској, наводе из ове законодавне институције.
Посебна сједница је посљедица тога што није постигнуто јединство партија у Српској, поручује предсједник Народне скупштине, Ненад Стевандић.
