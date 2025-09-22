Додик и Цвијановић са Орбаном: Српска има поуздане пријатеље и партнере

Извор:
АТВ
22.09.2025
18:16
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састали су се данас са премијером Мађарске Виктором Орбаном у Будимпешти.
Додик се огласио након састанка на друштвеној мрежи Икс, наводећи да су у Будимпешти настављени разговори о сарадњи на свим пољима - од пољопривреде и економије до политике.
"Заједно с Виктором Орбаном и Жељком Цвијановић потврђујемо да Република Српска има поуздане пријатеље и партнере који вјерују у мир, стабилност и права народа да сам одлучује о својој будућности", истакао је Додик.
Он је нагласио да пријатељство с Мађарском и Виктором Орбаном показујe да Европа здравог разума постоји и да у њој Република Српска има савезника.
Регион
Хрватска појачава граничну контролу због афричке куге свиња
Цвијановићева је на мрежи Икс захвалила Мађарској на подршци и одличној сарадњи.
"Орбан је наш велики и доказани пријатељ, а Мађарска важан и поуздан партнер Републици Српској", истакла је она.
Навела је да су бројни пројекти до сада реализовани, а многи су тек пред нама.
Премијер Виктор Орбан је наш велики и доказани пријатељ, а Мађарска важан и поуздан партнер Републици Српској. — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 22, 2025
Захвалност Мађарској на подршци и одличној сарадњи. Бројне пројекте смо до сада реализовали, а многи су тек пред нама.
Република Српска и Мађарска дијеле многе… pic.twitter.com/IcGpetBm3k
Цвијановићева је нагласила да Република Српска и Мађарска дијеле многе заједничке ставове, од заштите традиционалних вриједности до одбране властитих граница од илегалних миграција.
Здравље
Отишла код љекара због бола у оку, па сазнала да има опаку болест
"На страни смо суверенистичких политика и сматрамо да неизабране стране бирократе не могу наметати вољу сувереним земљама и демократски изабраним представницима народа. Ни у БиХ, нити у Европској унији", истакла је Цвијановићева.
Она је захвалила Орбану на топлом гостопримству, искреном пријатељству и добром разумијевању.
У Будимпешти су настављени разговори о сарадњи на свим пољима - од пољопривреде и економије до политике.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 22, 2025
Заједно с Виктором Орбаном @PM_ViktorOrban и Жељком Цвијановић @Cvijanovic_Z потврђујемо да Република Српска има поуздане пријатеље и партнере који вјерују у мир, стабилност и… pic.twitter.com/xBMt1SibbQ
Регион
3 ч0
Сцена
3 ч0
Здравље
3 ч0
Бања Лука
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч5
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
21
58
21
58
21
55
21
50
21
41
Тренутно на програму