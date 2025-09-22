Logo

Додик и Цвијановић са Орбаном: Српска има поуздане пријатеље и партнере

Додик и Цвијановић са Орбаном: Српска има поуздане пријатеље и партнере
Фото: Printscreen/x/miloraddodik

Предсједник Републике Српске Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састали су се данас са премијером Мађарске Виктором Орбаном у Будимпешти.

Додик се огласио након састанка на друштвеној мрежи Икс, наводећи да су у Будимпешти настављени разговори о сарадњи на свим пољима - од пољопривреде и економије до политике.

"Заједно с Виктором Орбаном и Жељком Цвијановић потврђујемо да Република Српска има поуздане пријатеље и партнере који вјерују у мир, стабилност и права народа да сам одлучује о својој будућности", истакао је Додик.

Он је нагласио да пријатељство с Мађарском и Виктором Орбаном показујe да Европа здравог разума постоји и да у њој Република Српска има савезника.

Цвијановићева је на мрежи Икс захвалила Мађарској на подршци и одличној сарадњи.

"Орбан је наш велики и доказани пријатељ, а Мађарска важан и поуздан партнер Републици Српској", истакла је она.

Навела је да су бројни пројекти до сада реализовани, а многи су тек пред нама.

Цвијановићева је нагласила да Република Српска и Мађарска дијеле многе заједничке ставове, од заштите традиционалних вриједности до одбране властитих граница од илегалних миграција.

"На страни смо суверенистичких политика и сматрамо да неизабране стране бирократе не могу наметати вољу сувереним земљама и демократски изабраним представницима народа. Ни у БиХ, нити у Европској унији", истакла је Цвијановићева.

Она је захвалила Орбану на топлом гостопримству, искреном пријатељству и добром разумијевању.

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

Виктор Орбан

