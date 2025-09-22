Logo

Прија завршила у сузама, огласила се први пут откако се породила: Овоме се није надала

Извор:

Телеграф

22.09.2025

18:07

Коментари:

0
Александра Пријовић пјевачица
Фото: YouTube/Screenshot

Музичка звијезда Александра Пријовић недавно се породила, о чему су брујали домаћи медији, а данас има још један диван повод за славље.

Пјевачица данас прославља 30. рођендан у друштву чланова породице и својих најмилијих.

Игор Арсенић-бањалучка ласта-скок

Бања Лука

Спектакуларан скок: Погледајте како изгледа "бањалучка ласта" са стијене Свети Петар

За њу су, вјерујемо, стигла бројна изненађење, а једно је посебно изненадило. Дјевојке из њеног фан тима направиле су јој емотивни видео снимак сачињен од тренутака од кад је била мала, па све до данас.

Прију је ово расплакало, па се огласила:

"Дјевојке, хвала вам на овом прелепом видеу. Хвала што сте се оволико потрудиле и хвала на поклону. Љубим вас пуно", написала је Александра Пријовић уз емоџи који плаче.

ALEKSANDRA-PRIJOVIĆ-220925
ALEKSANDRA-PRIJOVIĆ-220925

Филип је на Инстаграму подијелио фотографију са Пријом и обратио јој се емотивним ријечима.

"За ових 30 година живот ти је свега дао... За сљедећих 70 не скидај осмијех са лица, воли и знај да си вољена. Срећан рођендан мама", написао је Пријин муж, Филип Живојиновић.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Александра Пријовић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стручњаци упозоравају да ово воће може озбиљно да наштети здрављу

Здравље

Стручњаци упозоравају да ово воће може озбиљно да наштети здрављу

3 ч

0
Спектакуларан скок: Погледајте како изгледа "бањалучка ласта" са стијене Свети Петар

Бања Лука

Спектакуларан скок: Погледајте како изгледа "бањалучка ласта" са стијене Свети Петар

3 ч

0
Отишла код љекара због бола у оку, па сазнала да има опаку болест

Здравље

Отишла код љекара због бола у оку, па сазнала да има опаку болест

3 ч

0
Шта кажу стручњаци о албанској АИ министарки

Наука и технологија

Шта кажу стручњаци о албанској АИ министарки

4 ч

0

Више из рубрике

Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

Сцена

Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

4 ч

0
Јована Јеремић се бори са озбиљним пороком, открила детаље

Сцена

Јована Јеремић се бори са озбиљним пороком, открила детаље

5 ч

0
Александра Пријовић пјевачица

Сцена

Филип емотивним ријечима честитао Александри рођендан: ''Знај да си вољена..''

5 ч

0
Ријалити звијезда драстично промијенила имиџ

Сцена

Ријалити звијезда драстично промијенила имиџ

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

21

40

Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

21

31

''Леве'' најавио слушалице од 100.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner