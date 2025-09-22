Прија завршила у сузама, огласила се први пут откако се породила: Овоме се није надала

Извор:
Музичка звијезда Александра Пријовић недавно се породила, о чему су брујали домаћи медији, а данас има још један диван повод за славље.
Пјевачица данас прославља 30. рођендан у друштву чланова породице и својих најмилијих.
За њу су, вјерујемо, стигла бројна изненађење, а једно је посебно изненадило. Дјевојке из њеног фан тима направиле су јој емотивни видео снимак сачињен од тренутака од кад је била мала, па све до данас.
Прију је ово расплакало, па се огласила:
"Дјевојке, хвала вам на овом прелепом видеу. Хвала што сте се оволико потрудиле и хвала на поклону. Љубим вас пуно", написала је Александра Пријовић уз емоџи који плаче.
Филип је на Инстаграму подијелио фотографију са Пријом и обратио јој се емотивним ријечима.
"За ових 30 година живот ти је свега дао... За сљедећих 70 не скидај осмијех са лица, воли и знај да си вољена. Срећан рођендан мама", написао је Пријин муж, Филип Живојиновић.
