Logo

Ријалити звијезда драстично промијенила имиџ

Извор:

Б92

22.09.2025

15:29

Коментари:

0
Ријалити звијезда драстично промијенила имиџ
Фото: Инстаграм/kourtneykardash

Кортни Кардашијан направила је драстичну трансформацију имиџа, а фотографије је одмах објавила на мрежама.

Кортни Кардашијан заражена је корона вирусом и тренутно је у изолацији код куће. Слободно вријеме користи за одмарање и опоравак, али и за доношење непромишљених одлука

Ријалити звијезда се огласила на Инстаграму, у виду фотографије, и показала драстичну трансформацију имиџа.

"Увијек имам потребу да се ошишам када имам Ковид", признала је, те показала исјечене црне праменове косе који се налазе на поду.

Тиме је открила да је ошишала шишке, а убрзо након тога услиједила је и нова фотка.

"Вјештичја сезона", кратко је написала.

Осим Кортниног супруга Трависа Баркера, и фанови на мрежама су одобрили овај изглед.

(б92)

Подијели:

Таг:

Kardašijanke

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин: Запад жели апсолутну супериорност у стратешкој сфери

Свијет

Путин: Запад жели апсолутну супериорност у стратешкој сфери

1 ч

0
Полиција заплијенила 226 литара илегалне ракије

Регион

Полиција заплијенила 226 литара илегалне ракије

1 ч

0
Igračke

БиХ

Са тржишта повучено преко 2.000 играчака

1 ч

0
Сад је и званично: Кина постала свјетски лидер!

Економија

Сад је и званично: Кина постала свјетски лидер!

1 ч

0

Више из рубрике

Мајка Џексонове бивше жене открила мрачне стране њихове везе

Сцена

Мајка Џексонове бивше жене открила мрачне стране њихове везе

2 ч

0
Халид Бешлић пјевач

Сцена

Осман Хаџић открио нове информације о здрављу Халида Бешлића

2 ч

0
Цеца проговорила о Чеди Јовановићу: Чекала сам 17 година

Сцена

Цеца проговорила о Чеди Јовановићу: Чекала сам 17 година

4 ч

0
Дара Бубамара смувала 26 година млађег момка Маце Дискреције, открили их на Јахорини

Сцена

Дара Бубамара смувала 26 година млађег момка Маце Дискреције, открили их на Јахорини

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

17

10

Никада не толеришите ове ствари у вези: Могу вас ''уништити''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner