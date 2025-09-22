Ријалити звијезда драстично промијенила имиџ

Кортни Кардашијан направила је драстичну трансформацију имиџа, а фотографије је одмах објавила на мрежама.

Кортни Кардашијан заражена је корона вирусом и тренутно је у изолацији код куће. Слободно вријеме користи за одмарање и опоравак, али и за доношење непромишљених одлука

Ријалити звијезда се огласила на Инстаграму, у виду фотографије, и показала драстичну трансформацију имиџа.

"Увијек имам потребу да се ошишам када имам Ковид", признала је, те показала исјечене црне праменове косе који се налазе на поду.

Тиме је открила да је ошишала шишке, а убрзо након тога услиједила је и нова фотка.

"Вјештичја сезона", кратко је написала.

Осим Кортниног супруга Трависа Баркера, и фанови на мрежама су одобрили овај изглед.

(б92)