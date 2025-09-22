Logo

Осман Хаџић открио нове информације о здрављу Халида Бешлића

Халид Бешлић пјевач
Пјевач Халид Бешлић тренутно се налази на од‌јељењу Онкологије због болести, а његов колега Осман Хаџић је сада открио у каквом је стању.

Наиме, о стању Бешлића се не зна много, чак ни од које болести болује, а његов колега Осман га је посјетио прије неколико дана и сада открио све.

Како је Хаџић, који је врло близак са Халидом, рекао, он изгледа као да нема ниједан здравствени проблем.

"Прије два дана сам био код њега, око 2,3 сата провели заједно. Халид све то добро подноси. Апсолутно по његовом говору и понашању, а и изгледу не би се рекло да је он нешто болестан, тако да је јако добар, ментално је јак. Свјестан је да је ситуација озбиљна, али се добро носи с тим", рекао је Осман за Телеграф, па додао:

"Па и ми смо.. рекли су љекари да до краја мјесеца држи све на 'стенд бају' да би имамо неке конкретне резултате и стање".

Како је навео, Халиду су љекари за наредних мјесец дана забранили да ради, како би знала тачне резултате и прогнозе.

Новак Ђоковић-05092025

Тенис

Нова објава на мрежама заинтригирала: Да ли то Ђоковић нешто поручује?

"Он ми је рекао да и Нову годину што има договорену у Сарајеву да ће до краја мјесеца знати све о стању. Једино смо о томе причали. Он не изгледа као да је болестан, апсолутно је као и прије ове ситуације сада. Да га човјек сретне негд‌је на улици не би помислио да је болестан", истакао је Осман.

"Јако је Халид добар и он каже: 'Ма ја то побјеђујем 100%'. И ми се томе надамо", рекао је Осман.

Пјевач Никола Роквић рекао је да се Халид добро држи, пун је духа, шале и онакав какав јесте.

"Надам се да ће победити ову борбу и да ћемо још дуго година заједно певати", рекао је и изразио посебну захвалност према Халиду, који је био његов велики ментор и подршка на почетку каријере:

"Много ми је помогао у почетку. Најбитнији су били позиви када сам тек кретао. Звао ме је, причао, звао и Маринка да ме хвали док сам био дете. Причао је многим људима о мени, звао ме је на велики концерт у Зетри да изађем на бину, а ја сам дошао без плана да певам. Извео ме је пред 20.000 људи и то ми је значило у том тренутку и периоду мојих почетака. Халид је једно оличење опуштености, једноставности, а са друге стране је велика звезда. Мислим да човек што је већа звезда, суштински је нормалнији човек".

Халид Бешлић

Пјевач

