Дара Бубамара смувала 26 година млађег момка Маце Дискреције, открили их на Јахорини

Курир

22.09.2025

08:51

Дара Бубамара смувала 26 година млађег момка Маце Дискреције, открили их на Јахорини
Фото: Printscreen/Instagram/Macastarbarbi/darabubamara

Владан К. (23), бивши дечко бивше ријалити учеснице, контроверзне Сенаде Нуркић, познатије као Маца Дискреција, упловио је у романсу са 26 година старијом Даром Бубамаром!

Ово је на свом Инстаграм налогу подијелила управо старлета, која није штедјела ријечи увреде на рачун бившег дечка, али и пјевачице.

- Какав је осјећај кад послије мене нађеш милф Дару Бубамару? Ах, навикао да га финансирају и мушко и женско - написала је Маца Дискреција, а онда се у низу одговора на питања пратилаца још више осврнула на Владана, с којим је љетос подијелила заједничке фотографије с љетовања на Миконосу, када га је и званично представила јавности.

Objava Mace Diskrecije na Instagramu
Objava Mace Diskrecije na Instagramu

Без длаке на језику

- Хоћеш ли снимити пор*ић са овим дечком? - упитао ју је неко.

- То је бивши. Већ имамо филм. Сад је с Даром Бубамаром. Он има 23 године. Није Дара масер по струци као он, то је његов занат. За почетак, узеће јој ауто. Добро сам га спремила за њу. Ја га нисам финансирала као његови момци и садашње дјевојке, да се зна. Пуно кошта! Нек им је са срећом. Сутра ће он већ наћи дечка. Он прави микс. Знам да је п*******а, зато сам га и оставила, а и он прати исте - гласе само неки од Мациних сторија.

Maca Diskrecija
Maca Diskrecija

Иначе, да између Даре и Владана постоји нешто више од пријатељства, посумњало се раније током дана, након што су обоје објавили фотографије и сторије са исте локације, популарног зимовалишта на Јахорини. Како се може видјети и на фотографијама, њих двоје су заједно уживали на жичари на овој планини, а чињеница да се обоје налазе на истом мјесту, у исто вријеме и да дијеле готово идентичне кадрове многима је била довољна да закључе да је то нови естрадни пар.

Међутим, до потврде нагађања је дошло кад је огорчена Маца потврдила све сумње и открила како је сазнала за њихову аферу.

дара бубамара

Сцена

Од Гранда узела 100.000 € и купила стан од 350.000 €! Ево колико некретнина има Дара Бубамара

- Гдје има објава с Даром? - гласило је питање.

- Па не смије да качи, али каче исте сторије. На Јахорини су - одговорила је Дискреција на питање једног пратиоца.

- Чекам вас, знате гдје. Да грмимо. А бивши нека се спрдају с бабама - закључила је старлета.

Maca Diskrecija
Maca Diskrecija

Убрзо након што је Маца објавила поменуте сторије и фотографије, а пошто су схватили да су јавно откривени, Дара и Владан су брже-боље обрисали своје фотке са Јахорине, а поменути младић је и угасио свој профил на Инстаграму. Нешто касније је и сама старлета обрисала све сторије који се тичу њеног бившег дечка и пјевачице, али све је завршило на друштвеним мрежама.

Човјек њених снова

Подсјетимо, контроверзна старлета је љетос подијелила неколико фотографија с Владаном с љетовања на Миконосу, гдје је, како је тада рекла, "упознала мушкарца својих снова". На тим сликама се видео маркантан мушкарац са израженим мишићима и препланулим теном, а Маца је уз објаву написала кратко и јасно "Лове (Љубав)".

Maca Diskrecija
Maca Diskrecija

Маца је више пута у јавности говорила о најосјетљивијим аспектима свог живота. Отворено је причала о пословима које је имала у Дубаију, својој прошлости, али и о породичним темама, које су изазвале највећу пажњу гледалаца.

(Курир)

Коментари (0)
