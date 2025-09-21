Logo

Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"

21.09.2025

19:48

21.09.2025

19:48

Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"
Фото: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Пјевачица Милица Тодоровић ужива у трудноћи, а током једног гостовања признала је да прижељкује свадбу.

Иако не воли да прича о приватном животу, она је признала да прижељкује вјенчање.

''Бијело наслућује на нешто, што да не, било би лијепо, ја бих вољела. Бијело не носим јер бијело шири, тако да су ово ријетки тренуци да ме видите у бијелом. Ово сам једино у орману нашла данас. Моја мама је данас погледала хаљину и рекла ми “То ћеш да обучеш, као на свадбу да идеш”. Рекла сам јој да ме пусти јер ми је баш лијепо'', истакла је Милица.

“Кад чујем да неће дјецу јер се нема, шта се бре нема?”

Милица се дотакла и породице, па нагласила да не постоје изговори због којих неко не жели дјецу.

''Данас када чујем парове да неће да праве дјецу јер се нема… Шта се бре нема? Па нас је четворо у фамилији и нико никада није био гладан. Јаја и маргарин сваки дан и сви су здрави'', каже Тодоровићева.

Она се дотакла и одрастања дјеце који користе телефоне и таблете.

''Ја имам сестриће од старије сестре и свако има по неки уређај. И да му ти забраниш кући телефон, он ће отићи у школу и узеће од другара. Нажалост, данас јесте мало лудо вријеме и заиста је све било другачије када смо били мали. Моја мајка није могла да ме утјера у кућу, лопта по цијели дан, трчање и играње у улици'', истиче Милица.

Пјевачица је веома млада закорачила на естрадну сцену, а како каже то јој је сада велики плус.

''Могу да кажем да је добро што сам кренула млада, са четрнаест година да се бавим овим послом. То је због година лијепа ствар, али све то има и добре и лоше стране. Некако се одвојиш од родитеља, одеш у велики град. Ја сам се са 14 преселила у Београд, а више сам свакако у Београду него у Крушевцу'', каже Тодоровићева, пише Курир.

