Logo

Лоша година за херцеговачке пчеларе, кошнице никад празније

Извор:

АТВ

21.09.2025

19:30

Коментари:

0
Лоша година за херцеговачке пчеларе, кошнице никад празније
Фото: АТВ

Кошнице Требињца Михајла Дучића, за 52 године колико се бави пчеларством, никада нису биле празније. Сунце је спалило пашу, суша пресјекла вегетацију, пчеле су остале без хране, а пчелари без меда. Проблеме, каже Дучић, није донијела само ова година.

''Први пут сам се прошле године нашао у ситуацији да ме изненади вароа. И имали смо прошле године велике губитке управо због те варое. Откривена је доста касно, а онда ти третмани су вршени са неким армитразом који је кад се претјера и штетан'', казао је Михајло Лучић, пчелар из Требиња.

Трамп-Доналд-09062025

Свијет

Трамп: Америка ће пружити помоћ у случају погоршања односа са Русијом

А оне пчеле, које су прошле године преживјеле вароу, ове их је дочекао пожар. Обренијине пчеле су у Дријењанима у Поповом пољу гдје су недавно харали велики пожари.

''Наше пчеле ове године буквално немају ништа паше, све је око њих изгорјело. Изгорјело је и брдо преко, можада је нешто мало остало тамо даље. Сасвим мало имају паше ове године изнад села Драчево. Можда има неки цвијет у пољу'', казао је Обренија Драпић, пчелар из села Дријењани.

sveti stefan pixabay

Регион

Пропелер чамца тешко повриједио рониоца на црногорском приморју

Они пчелари који су имали среће, у кошницама си затекли свега 10 килограма меда по друштву, што је упола мање од нормалних приноса. Опстанак је могућ само уз модернизацију.

''Једини начин да пчелар нешто више приходује од пчела је да се модернизује, да их набаци на неке камионе, или да користи алтернативне начине, да пребаци друштва са једног локалитета на други. Да користи дигиталне ваге, које ће му сигурно показати када је то почело нешто да меди на неком локалитету и да брзином пребаци те пчеле'', рекао је Обрад Нинковић, предсједник удружења пчелара ''Леотар''.

Приноси падају, трошкови расту. Зато неки пчелари на југу Српске, одустају, а они који се се ухватили у коштац са свим изазовим, кажу да за квалитет меда гарантују. Тај квалитет сада има и већу цијену. Килограм Херцеговачког меда продаје се за 30км.

Подијели:

Тагови:

Требиње

Hercegovina

pčelari

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Америка ће пружити помоћ у случају погоршања односа са Русијом

1 ч

0
Нетанјаху одбацио признања палестинске државе: Наградили сте тероризам!

Свијет

Нетанјаху одбацио признања палестинске државе: Наградили сте тероризам!

1 ч

0
Природни феномен: Отворило се море и указала пјешчана стаза

Свијет

Природни феномен: Отворило се море и указала пјешчана стаза

1 ч

0
Пропелер чамца тешко повриједио рониоца на црногорском приморју

Регион

Пропелер чамца тешко повриједио рониоца на црногорском приморју

1 ч

0

Више из рубрике

Гужве на више граничних прелаза

Градови и општине

Гужве на више граничних прелаза

2 ч

0
Јеринић: Српски народ је увијек био на правој страни кроз све борбе

Градови и општине

Јеринић: Српски народ је увијек био на правој страни кроз све борбе

3 ч

0
Вриједан рад и труд: Николина студент генерације Медицинског факултета у Фочи

Градови и општине

Вриједан рад и труд: Николина студент генерације Медицинског факултета у Фочи

4 ч

0
Драматично у овом дијелу БиХ: Родитељи због загађења одбили слати дјецу у школу

Градови и општине

Драматично у овом дијелу БиХ: Родитељи због загађења одбили слати дјецу у школу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

06

Сутра први дан јесени

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

19

48

Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner