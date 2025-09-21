Лоша година за херцеговачке пчеларе, кошнице никад празније

Извор:
21.09.2025
Кошнице Требињца Михајла Дучића, за 52 године колико се бави пчеларством, никада нису биле празније. Сунце је спалило пашу, суша пресјекла вегетацију, пчеле су остале без хране, а пчелари без меда. Проблеме, каже Дучић, није донијела само ова година.
''Први пут сам се прошле године нашао у ситуацији да ме изненади вароа. И имали смо прошле године велике губитке управо због те варое. Откривена је доста касно, а онда ти третмани су вршени са неким армитразом који је кад се претјера и штетан'', казао је Михајло Лучић, пчелар из Требиња.
А оне пчеле, које су прошле године преживјеле вароу, ове их је дочекао пожар. Обренијине пчеле су у Дријењанима у Поповом пољу гдје су недавно харали велики пожари.
''Наше пчеле ове године буквално немају ништа паше, све је око њих изгорјело. Изгорјело је и брдо преко, можада је нешто мало остало тамо даље. Сасвим мало имају паше ове године изнад села Драчево. Можда има неки цвијет у пољу'', казао је Обренија Драпић, пчелар из села Дријењани.
Они пчелари који су имали среће, у кошницама си затекли свега 10 килограма меда по друштву, што је упола мање од нормалних приноса. Опстанак је могућ само уз модернизацију.
''Једини начин да пчелар нешто више приходује од пчела је да се модернизује, да их набаци на неке камионе, или да користи алтернативне начине, да пребаци друштва са једног локалитета на други. Да користи дигиталне ваге, које ће му сигурно показати када је то почело нешто да меди на неком локалитету и да брзином пребаци те пчеле'', рекао је Обрад Нинковић, предсједник удружења пчелара ''Леотар''.
Приноси падају, трошкови расту. Зато неки пчелари на југу Српске, одустају, а они који се се ухватили у коштац са свим изазовим, кажу да за квалитет меда гарантују. Тај квалитет сада има и већу цијену. Килограм Херцеговачког меда продаје се за 30км.
