Јеринић: Српски народ је увијек био на правој страни кроз све борбе

Српски народ је слободарски народ, увијек био на правој страни што је показао кроз све борбе и вијекове, рекао је градоначелник Добоја Борис Јеринић на обиљежавању 81 године од спасавања савезничких пилота на Озрену у операцији "Халијард".
Јеринић је навео да се пету година заредом обиљежава сјећање на ову хуману операцију када су српски сељаци помогли савезничким пилотима што није било лако јер је све около била НДХ.
"То је нешто што краси српски народ, Озрен, све нас који његујемо традицију борбе против фашизма", рекао је Јеринић у обраћању.
Он је захвалио предсједнику Српске Милораду Додику што је све ово препознао и што се овај догађај обиљежава.
"Мислим да овдје изградимо меморијални центар који ће свједочити о подвигу наших предака. Морамо поштовати своју прошлост, чувати садашњост да би имали будућност", истакао је Јеринић.
У Бољанићу код Добоја обиљежава се 81 година од спасавања савезничких пилота на Озрену у операцији "Халијард" коју су спровели припадници Југословенске војске у отаџбини под командом ђенерала Драже Михаиловића, преноси Срна.
