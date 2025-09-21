Цвијановић: Свети задатак свих нас је да се исправи историјска неправда према Србима

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да ће институције Републике Српске, Градске управе Добој и Фондације "Халијард" заједно учинити да Бољанић буде мјесто трајног сјећања на акцију у којој су прије 81 године са локалног и провизованог аеродрома спасени оборени савезнички пилоти.
Цвијановићева је рекла да ће Бољанић бити споменик заједништва, храбре акције која је окупила савезничке војнике и српски народ који је свој живот ставио у опасност да их спасе у Другом свјетском рату.
"Захвалност члановима `Халијард фондације` који су заједно са властима Републике Српске пожелели прије неколико година да се на овим мјесту окупљамо и искажемо поштовање према свима који су били учесници акције `Халијард`, и војсци и нашим људима овдје, Србима, домаћинима који су спасавали, лијечили, облачили и тражили начин да избаве пале пилоте", рекла је Цвијановићева новинарима.
Она је истакла да је обиљежавање спасавања савезничких пилота у Бољанићу примјер заједништва.
"То показује да смо током историје били на правој страни и борили за вриједности слободе, заједништва и против свега што је пријетило да уништи човјечанство", додала је Цвијановићева.
У Бољанићу код Добоја данас се обиљежава 81 година од спасавања савезничких пилота на Озрену у операцији "Халијард" коју су спровели припадници Југословенске војске у отаџбини.
