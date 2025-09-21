Logo

Додик: Српско-руски храм трајни симбол пријатељства два народа

21.09.2025

12:45

Коментари:

0
Додик: Српско-руски храм трајни симбол пријатељства два народа
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Милорад Додик поручио је да ће Српско-руски храм у Бањалуци остати трајни симбол пријатељства српског и руског народа.

Додик је у Српско-руском храму Преображења Господњег данас присуствовао служењу прве Свете архијерејске литургије.

- Овај храм, импозантна грађевина изграђена у симболичном руском архитектонском стилу, остаће трајни симбол пријатељства српског и руског народа - навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Литургију су служили митрополит бањалучки Јефрем и епископ марчански Сава уз саслужење свештеника Српске православне цркве, а присуствовали су амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов, народни посланици, званичници града Бањалука и многобројни вјерници.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Храм Преображења Господњег

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик објаснио зашто Давор Прањић потписује указе

Република Српска

Додик објаснио зашто Давор Прањић потписује указе

4 ч

5
Додик са Орбаном у Мађарској

Република Српска

Додик са Орбаном у Мађарској

5 ч

0
Сједница Савјета за сарадњу Србије и Републике Српске у проширеном саставу

Република Српска

Сједница Савјета за сарадњу Србије и Републике Српске у проширеном саставу

22 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Нова правила у Звездама Гранда! Седам чланова жирија, а осам ментора

14

01

Обустава саобраћаја у Бањалуци

13

57

Нина Бадрић посјетила Острог

13

49

Шта је мотив убиства Чарлија Кирка? Истрага открива прве детаље

13

29

Бака (70) угризла питбула за врат како би спасила свог малог пса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner