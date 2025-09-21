Додик: Српско-руски храм трајни симбол пријатељства два народа

21.09.2025
Предсједник Републике Српске Милорад Додик поручио је да ће Српско-руски храм у Бањалуци остати трајни симбол пријатељства српског и руског народа.
Додик је у Српско-руском храму Преображења Господњег данас присуствовао служењу прве Свете архијерејске литургије.
- Овај храм, импозантна грађевина изграђена у симболичном руском архитектонском стилу, остаће трајни симбол пријатељства српског и руског народа - навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Литургију су служили митрополит бањалучки Јефрем и епископ марчански Сава уз саслужење свештеника Српске православне цркве, а присуствовали су амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов, народни посланици, званичници града Бањалука и многобројни вјерници.
